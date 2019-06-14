ЦифроМяч - Итальянские зарплаты

Пятое место делят между собой шустрый технарь Старой Синьоры Дуглас Коста и молодое миланское дарование Джанлуиджи Доннарумма — заработная плата их составляет по 6 миллионов евро в год. И если Коста заслуживает находиться в этом списке, то по ДжиДжи есть некоторые вопросики. Задумайтесь только — в 19 лет парень стоит в основе Милана и получает такие деньги! Жаль, что уже второй год он не показывает свой настоящий уровень, ведь в свой первый профессиональный сезон парень уже зарекомендовал себя как достойный страж ворот топ-клуба и потенциальная замена своему тезке ДжиДжи Буффону в сборной.

Четвертое место по зарплате в Италии занимает Миралем Пьянич. Лучший распасовщик Ювентуса в прошлом сезоне зарабатывал 4.5 миллионов евро в год. Но своей стабильной игрой Босниец заработал доверие тренера, а также получил от руководства новый контракт с зарплатой платой за сезон 6.5 миллионов евро.

Открывает тройку лидеров по доходам в Серии А нападающий все того же Ювентуса Пауло Дибала. Молодой аргентинец взял себе десятый номер после ухода из клуба Поля Погба, тем самым возложив на себя большую ответственность. Ранее под 10-м игровым номером в составе туринского клуба выступали такие футболисты, как Омар Сивори, Роберто Баджо, Мишель Платини и Алессандро Дель Пьеро. Зарплата Пауло в прошлом сезоне составляла почти 6 миллионов евро и он не вошел бы в этот топ. Но руководство Старой Синьоры всерьез настроено сохранить Дибалу надолго в своем составе. Поэтому новое соглашение несет в себе повышение зарплаты игрока. Теперь Дибала заработает за сезон 7 миллионов евро.

Зарплатное серебро в этом сезоне уверенно берет форвард россонери — Гонсало Игуаин. В прошлом сезоне в составе Ювентуса аргентинец зарабатывал 7.5 миллионов евро и был самым высокооплачиваемым игроком Бьянконери. А переход в Милан сделал его самым высокооплачиваемым игроком Красно-черных с абсолютно заслуженным жалованием в 9.5 миллионов евро.

Переходим к первому месте. И как мог быть топ в котором не будет Его? Лучший бомбардир Лиги Чемпионов, четырехкратный обладатель Кубка Лиги Чемпионов, Чемпион Европы и пятикратный обладатель Золотого мяча. Рекорд лиги состоялся в первую очередь благодаря Криштиану Роналду, который после перехода в Ювентус получил контракт на 31 миллион евро за сезон. Это абсолютный рекорд лиги и возможно он задержится еще надолго. Португальский голеадор перешел в стан бьянконери и тем самым сделал свой новый клуб одним из главных претендентов на завоевание Лиги Чемпионов в этом году.