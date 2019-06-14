ЦифроМяч - Трансферное окно Милана

На данный момент главной трансферной целью «Милана» является полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас. Переговоры продолжаются уже несколько недель, однако пока безрезультатно. А высокая заработная плата испанца заставляет задуматься о целесообразности покупки игрока.

Рубен Невиш («Вулверхэмптон»)

Трансферная стоимость — 40 млн евро

Португалец начал свою карьеру в «Порту», в составе которого он стал самым молодым капитаном в Лиге Чемпионов. В 2017 году Невиш был неожиданно продан в «Вулверхэмптон» — игрок помог им выиграть Кубок Футбольной лиги и добиться хороших результатов в Премьер-лиге в 2018 году. 21-летний Невиш является самым дорогим игроком нашего топа. В этот раз пойдем по убыванию.

Пабло Форнальс («Вильярреал»)

Трансферная стоимость — 30 млн

Форнальс начал свою карьеру в испанской «Малаге», а в 2017 году перешёл в «Вильярреал», где он быстро стал одним из лучших. 22-летний испанец является очень разносторонним полузащитником.

Футболист может добавить в игру команды темп, которого так не хватает Миланцам.

Андре Гомеш («Барселона» — аренда в «Эвертоне»)

Трансферная стоимость — 28 млн евро

В настоящее время 25-летний португалец находится в аренде в английском «Эвертоне» и по мнению многих экспертов, именно Гомеш стал причиной хороших результатов команды в АПЛ. 25-летний полузащитник начал свою карьеру в «Бенфике» и после нескольких впечатляющих выступлений стал игроком основы. Он помог своей команде в сезоне 2013/14, когда «Бенфика» стала обладателем титула Лиги, кубка Португалии и вышла в финал Лиги Европы, где, к сожалению болельщиков, потерпела второе подряд поражение.

Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»)

Трансферная стоимость — 15 млн

24-летний атакующий полузащитник вполне может заменить Хакана Чалханоглу, которого сейчас активно сватают в «Ред-Булл Лейпциг». Парагваец начал свою карьеру в местном клубе «Серро Портеньо». После игрок перешёл в аргентинский «ФК Ланус», а в 2016 году Мигель подписал контракт с «Атланта Юнайтед» в MLS, где он выступает до сих пор.

Альмирон — искусный игрок, который очень хорошо обращается с мячом. Его дриблинг и видение игры являются его самыми сильными сторонами.

Денис Суарес («Барселона»)

Трансферная стоимость — 12 млн евро

24-летний футболист способен отлично выступать в центре полузащиты. В свои годы Денис может стать отличной инвестицией в будущее. Испанец начал свою карьеру в качестве игрока в «Сельта Виго», после чего переехал в «Манчестер Сити» в 2011 году. Затем последовал переезд в «Барселону», однако там он оказался второстепенным футболистом.