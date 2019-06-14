Дно пробито - череда неудач Милана

После восстановления в Лиге Европы, смены владельца и руководства, а также покупки топ-форварда, казалось, что Милан будет рвать и метать (как и каждый год). Но снова мимо. Четыре матча, одна победа. Тринадцатое промежуточное место в таблице. Милан давно прописался в середине Чемпионата Италии и на старте нового сезона похоже снова не собирается выходить из своей «зоны комфорта». Не нуждаются ли Россонери в смене тренера? Леонардо уже задумался.

Вновь на главного тренера ложится огромный груз ответственности, ведь новые владельцы Милана не рады успехам команды в национальном первенстве.

Первый матч подопечные Рино Гаттузо провели с серебряными призерами минувшего сезона Серии А крепкими ребятами из Неаполя. Уже на 15’ минуте матча счет был открыт красивым ударом центрального полузащитника Милана Джакомо Бонавентуры. К 49’ минуте Россонери смогли удвоить преимущество. Сусо принял мяч, откатил Калабрии и тот с острого угла прошил Оспину. Колумбиец явно растерял в способностях, просиживая на лавке в Арсенале. 2:0. Однако счет был не по игре и с этим был согласен Петр Зелиньски, спокойно закативший в угол Доннаруммы уже через четыре минуты. А на 67’ минуте поляк сделал дубль, отыграв второй мяч. Чуда не случилось и на 80’ минуте Дрис Мертенс поставил всё на свои места. Ударом в угол бельгиец замкнул передачу Аллана и сделал счет окончательным — 3:2. Учитель Карло Анчелотти оказался сильнее своего ученика Дженнаро Гаттузо. Команда Карлитто отыгралась со счета 0:2 и одержала волевую победу над сильным соперником.

В следующем матче Милану дома противостояла Рома, начавшая сезон с победы над Торино и голевой ничьей с Аталантой. На 40’ минуте Родригес получил пас в глубине штрафной, развернул соперника и выкатил сквозь всю вратарскую на дальний угол набежавшему Франку Кессие. Ивуариец внес в пустые, 1:0. На 59’ минуте Фасио с углового заколотил мяч в сетку ворот, пробив закрытого всеми Доннарумму. 1:1. Уже через минуту Игуаин вновь вывел Милан вперед, но судья после просмотра видеоповтора отменил гол. Аргентинец забил из положения вне игры. Прошло чуть более 15 минут и уже у ворот хозяев возникли неприятности. Нзонзи укротил подачу с углового — мяч в сетке. Но арбитр после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот — игра рукой. По незасчитанным голам 1:1 и на табло 1:1. На последней добавленной минуте Игуаин мягко выкатил мяч на свежего Кутроне и молодой итальянец реализовал момент. Тут уже ни офсайда, ни руки — счет 2:1. Победа хозяев поля. За матч подопечные Эусебио Ди Франческо нанесли по воротам соперника 5 ударов, из которых в створ были лишь 2 удара. У Милана статистика по ударам оказалась больше в пять раз по обоим показателям.

В третьем матче Милану предстояло сразиться в гостях с Кальяри. Островитяне в прошлом сезоне избежали вылета в Серию Б и жаждут укрепиться в середине

таблицы уже с первых матчей. Особенно это понимает Паволетти. Форвард сардинцев распечатал ворота вратаря Милана уже на 4’ минуте. Свой ответ Россонери смогли дать лишь во втором тайме — на 55’ минуте Гонсало Игуаин дал начало своим забитым голам за Милан. Счет 1:1 остался неизменным до конца матча.

На старте группового этапа Лиги Европы Милану в гостях противостоял мелкий футбольный клуб Дюделанж, пробившийся в Еврокубки через квалификацию. Единственный гол в матче на 59’ минуте забил Игуаин, в третий раз подряд получивший звание лучшего игрока матча.

Минувший тур оставил Милан без победы второй раз подряд чемпионата. Россонери принимали дома Аталанту. Уже на 2’ минуте Игуаин с подачи Сусо забил свой второй мяч в турнире. На 54’ минуте встречи Алехандро Гомес убежал от защитников и вонзил мяч в ворота Джиджи Доннаруммы. 1:1

Но Милан быстро отыграл своё преимущство назад — голом на 61’ минуте отметился Джакомо Бонавентура с передачи всё того же Сусо. Стоит отметить, что для испанца эта передача оказалась двадцатой голевой в Итальянском чемпионате. Оставшийся матч Россонери атаковали, но это не привело к созданию опасных моментов. Уже в добавленное время защитник сине-черных Ригони забил, оставив счет ничейным. 2:2

«Милан» пропускает в 10 матче подряд в Серии А. Последний раз Россонери удавалось сохранить свои ворота «сухими» 15 апреля в матче против «Наполи» (0-0). Также стоит отметить, что «Милан» – остается единственным клубом в Италии, которому в новом сезоне не удалось на сегодняшний день провести ни одного матча без пропущенных голов.

Генеральный директор «Милана» Леонардо прокомментировал результат последней игры: “«Милан» уже несколько лет далеко от вершины чемпионата и была немного утеряна уверенность в своих силах, менталитет победителя. Но я абсолютно уверен, что с этими футболистами, коллективом игроков, мы сможем добиться многого”. Доработает ли Рино сезон до конца? Возможно это станет известно уже в следующем туре.