Где и когда искать футбол в Москве

Главное – начать

Первым масштабным событием будет матч за Суперкубок России. Матч между чемпионом России – петербуржским «Зенитом» и московским «Локомотивом» пройдёт уже шестого июля на новой арене «Динамо». Стадион пока видел всего одну игру, которая прошла в рамках 30-го тура РПЛ между «Динамо» и тульского «Арсенала». Несмотря на неброскую вывеску, билеты разлетелись уже в первый день продаж. Билеты на такой статусный матч тоже долго в кассах не пролежат, а потому если вы хотите стать частью этого события, то начинать отслеживать новости о билетной программе надо уже сейчас.

Возвращение элиты

Через неделю после розыгрыша Суперкубка стартует первый тур РПЛ. Новый сезон на домашних аренах начнут сразу два московских клуба – «Локомотив» и «Спартак». «Железнодорожникам» предстоит играть против казанского «Рубина», а красно-белые встретятся с дебютантами Премьер-лиги из Сочи. Через неделю домашнюю арену откроет ЦСКА матчем против «Оренбурга», к ним присоединится «Динамо», они будут играть против «Рубина», а к «Локомотиву приедет ещё один новичок – «Тамбов». Согласно плану календаря на новый сезон, уже в третьем туре болельщикам предстоит увидеть первое дерби – матч ЦСКА и «Локомотива», следующее запланировано на четвёртый тур – это будет встреча «Спартака» и «Динамо».

Для любителей адеграунда

Также в Москве будут проходить некоторые матчи ФНЛ и ПФЛ, если с ФНЛ всё понятно в общих чертах, и мы точно знаем, что первые игры в Москве состоятся 13 июля – «Торпедо» встретится с «Балтикой» из Калининграда, «Спартак-2» примет СКА-Хабаровск, а «Чертаново» сыграет красноярским «Енисеем», также в этот день футбол вернётся на осиротевшую арену «Химки», где одноимённая команда встретится с курским «Авангардом». С ПФЛ всё гораздо сложнее, даже примерный календарь матчей нам нигде найти так и не удалось, включая официальный сайт лиги.

Ну а если вы уж совсем изголодались по футболу, то вас с радостью ждут «Торпедо», «Казанка». Они проведут товарищеские матчи со старейшим из ныне существующих в мире клубом из Англии – «Шеффилдом». 22 июня вас ждут на стадионе имени Эдуард Стрельцова, а 29 на – «Сапсан Арене».