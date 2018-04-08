Как спасали кард — чемпионство Хабиба и еще 4 главных момента UFC 223.

С миру по нитке

UFC 223 в Barclays Center должен был стать поистине эпохальным событием для мира смешанных единоборств. Противоборство Фергюсона и Нурмагомедова, которое все никак не могло явить себя народу в октагоне, реванш несокрушимой до поры Йоанны Енджейчик с новой чемпионкой Роуз Намаюнас или что приготовил для всех Кэлвин Каттар? Каким получится бой Энтони Петтиса? В конце концов Забит Магомедшарипов готовился к третьему выходу в октагон UFC. Однако весь кард турнира пошел прахом. Первым был Тони Фергюсон, который травмировал колено во время пресс-конференции. Для них с Хабибом история со срывом боя повторилась уже в четвертый раз! На замену Тони на коротком уведомлении вышел чемпион полулегкой категории гаваец Макс Холлоуэй. Однако и его постигло фиаско — до взвешивания его не допустили врачи. До турнира оставалось полтора дня, а соперника у Хабиба не было. Пробовали Энтони Петтиса, который запросил головокружительный гонорар за бой (около миллиона долларов), что, конечно же, не устроило руководство. Кончилось все тем, что на роль соперника "орла" выбрали Эла Яквинту (11 номер рейтинга легковесов), оставив Пола Фелдера без боя.

Однако наибольший урон карду нанес Конор Макгрегор. Вандализм на парковке Barclays Center, устроенный "Ноториусом" и его друзьями, стоил федерации потери таких боев в карде:

Алекс Касерес — Артём Лобов (Лобов был дисквалифицирован из-за участия в атаке на автобусы с бойцами)

Рэй Борг — Брендон Морено

Майкл Кьеза — Энтони Петтис (Кьеза серьезно пострадал после нападения).

Итого: Макгрегор побывал в полиции и был выпущен под залог, а федерация выдала на выходе один из самых слабых турниров в истории.

Ветеранам тут не место

Джо Лоузон — типичный представитель старого, если хотите олдскульного UFC, когда бойцы представляли собой бесстрашных скромняг, готовых биться как истинные гладиаторы безо всяких громких слов. За плечами Джо 26 боев в лучшей федерации. Однако даже такому опытному бойцу пора покинуть привычное для него место. Дело в том, что в последнем бою он был уничтожен Крисом Грюцмахером (бойцом не самым статусным) и в данный момент он идет на loose стрике в 3 поражения.

Несмотря на бодрое начало, где Лоузон владел инициативой и наносил Крису достаточный урон, бой прошел совершенно не в пользу ветерана федерации. По ходу первого раунда инициатива перешла Грюцмахеру, который умело атаковал, используя весь свой арсенал. К концу второго раунда лицо Лоузона представляло собой полотно художника, изображающего алый закат над полями его родных просторов. Секунданты решили, что дальше бой продолжать не стоило — Грюхмацер одерживает победу техническим нокаутом.

Поражение Лоузона отразится на его дальнейших перспективах не лучшим образом. В последнее время Джо испытывает большие проблемы и скорее всего его ожидает увольнение. Как жаль, ведь возможно его уход станет еще одним напоминанием о закате целой эпохи...

Забит Магомедшарипов покоряет UFC

Забит Магомедшарипов ворвался в UFC, задушив двух своих оппонентов в стартовых поединках. За время этих боев Забит зарекомендовал себя как исключительно зрелищного и нестандартного бойца. То как он строит свои атаки, заставляет соперников сильно озадачиться. Он очень легко может вкинуть неожиданный лоу-кик или провести сокрушительную серию после отталкивания от сетки октагона. Его арсенал ударов невероятно богат. За первые свои поединки Забит получал бонус в 50 тысяч долларов за зрелищность. Этот поединок не стал исключением. Встреча с Кайлом Бочняком выдалась на редкость яркой и удивительно напряженной.

Бочняк с первого раунда решил уповать на постоянное давление. Он бесперестанно шел вперед, выбрасывая удары, тем самым пытаясь создать некий прессинг. Забит спокойно разбивал атакующие потуги Кайла путем обработки того ударами с разных углов и направлений. Он уверенно подключал лоу-кики, раздавал серии по несколько ударов в голову и периодически использовал хай-кики с акробатическими этюдами. По значимым ударам Забит имел трехкратный перевес 41-15. Раунд остался полностью за Магомедшариповым. Как стало известно позже, Забит сломал руку в первом раунде. Определить в каком именно эпизоде он это сделал крайне тяжело.

Во втором раунде расклад сил не поменялся. Ко всему прочему преимуществу, которое было у Забита, добавилось пару великолепных тэйкдаунов и грамотного ведения боя в стойке. Бочняк изредка отвечал неплохими сериями и отметился лишь бездумными провокациями в сторону своего оппонента. К тому моменту счет по раундам был уже 2:0. Об этом говорило лицо Кайла Бочняка.

Третий раунд в исполнении бойцов можно считать эталонным в плане зрелищности. Невероятный размен в первой трети раунда, где оба бойца пропустили определенное количество ударов. Второй отрезок раунда Магомедшарипов сводил к борьбе, где у него было явное преимущество. За это время он смог провести три тэйкдауна. В последнем отрезке Бочняк включил режим удвоенной агрессии и ребята выдали невероятный спурт из нескончаемых ударов. Особенно удались последние 15 секунд возле сетки. Град ударов в обе стороны — ликующие болельщики на трибунах. Именно этот бой стал лучшим боем вечера. Магомедшарипов одержал победу единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).

Енджейчик не смогла вернуть свой пояс. Виноваты ли судьи?

Реванш Намаюнас и Енджейчик виделся мне главный боем этого вечера в связи с потерей равноценного оппонента для Хабиба Нурмагомедова. 4 ноября в Мэдисон Сквер Гарден состоялся главный апсет 2017 года — Роуз Намаюнас нокаутировала несокрушимую полячку Йоанну Енджейчик. С тех прошло 5 месяцев и мир лицезрел их реванш, к которому вся общественность имела повышенный интерес. Был ли тот нокаут случайностью или Роуз действительно достойна заменить Йоанну на троне дивизиона "соломинок".

В отличии от прошлого боя этот продлился все отведенное ему время. Бой получился крайне умным и тактическим. Роуз с первого раунда обозначила свой "чемпионский статус" и нанесла пару серьезных ударов с левой, которые в дальнейшем аукнулись полячке в виде малоприятного рассечения. Поначалу Йоанна немного тушевалась будто припоминала тот самый нокаут пятью месяцами ранее. Правда длилось это недолго — Роуз перестала выбрасывать серии ударов и перешла к одиночным выстрелам, что развязало руки Енджейчик. Она понемногу стала обхаживать свою соперницу, обкладывая её невероятным количеством ударов. Напомню, что Йоанна является рекордсменом федерации среди всех бойцов по значимым ударам. Второй, третий и четвертый раунд ситуация нисколько не менялась. Для Роуз все становилось все более плачевно и она казалась все более беспомощной. При этом её удары периодически достигали цели и наносили определенный урон. Пятый раунд стал поворотным в этом противостоянии. Роуз добавила в агрессии и стала попадать чуть чаще чем раньше. Йоанна отвечала все тем же градом ударов, который проходил, но не был так опасен. За полминуты до конца Роуз удалось провести тэйкдаун, который как окажется потом сыграл определенную роль...

Все происходившее дальше казалось полнейшим безумием. Йоанна, перебившая соперницу примерно на 40 значимых ударов проиграла единогласным решением судей (49-46). Даже на лице Намаюнас было написано, что она не верит в свою победу. Решение судей лично меня повергло в неосознаваемый шок. Учитывая систему оценок судей UFC, не было никаких предпосылок для иного решения как победа Енджейчик единогласным/раздельным решением, но видимо мы чего-то в этом не понимаем или статистика не так много решает. Кто их знает...

В истории UFC появился российский чемпион

Хабиб Нурмагомедов победил Эла Яквинту. Кто-то вообще сомневался в том, что Хабиб одержит победу? В этот раз непобежденный боец из Дагестана не стал завершать бой досрочно, а провел все 25 минут в клетке. Для Хабиба Эл стал уже третьим утвержденным соперником на этот эвент, что невероятно. 11-ый номер рейтинга променял бой с Петером Фелдером на мэйн эвент с одним из сильнейших легковесов федерации. Для Хабиба поединок не стал большим испытанием. За время поединка он успел отработать свою привычную программу в борьбе, отточить навык проведния тэйкдаунов и даже успел поработать в стойке (к ней есть очень много вопросов).

Хабиб не откладывал дело в долгий ящик и начал терроризировать своего оппонента тэйкдаунами и попытками "измочалить" того в борьбе. Яквинта, который вообще является базовым бойцом, от тэйкдаунов деться некуда не смог, но в непосредственной борьбе не выглядел как Эдсон Барбоза — беспомощно и жалко. Несомненно он потерял большое количество сил, но не получил привычного для соперников Нурмагомедова урона. Его стойка выглядела не очень удачно (следствие потери сил в борьбе) однако в пятом раунде он провел несколько неплохих серий, которые стоили Хабибу пары оплеух от его команды. Даже несмотря на рассеченный джэбами нос Яквинты, стойка Хабиба вызывает опасения и вопросы. Боец более высокого уровня может устроить много неприятностей для Нурмагомедова если этот компонент не будет проработан.

Все статистические показатели говорят о безоговорочном доминировании Хабиба во всех аспектах в этом поединке. Однако хочется спросить всех читателей — испытываете ли вы радость за своего соотечественника после такого боя и такого соперника или для вас это не имеет значения? Лично для себя я решил, что от этого чемпионства Хабиба меня не разрывает от радости. Я мечтал увидеть момент триумфа "орла" в бою с лучшим и достойнейшим соперником. Не прочтите в этом спиче неуважения к Яквинте — он хороший боец, но далеко не чемпионского калибра. Поэтому оставим эту победу как ремарку в историю: Хабиб Нурмагомедов — первый российский чемпион UFC. 8 апреля 2018 года в 8:20 по московскому времени. Сами же будем ждать поединка с большим соперником. Ждать будем долго, но оно того стоит точно. Будет ли это Тони Фергюсон (по логике это обязан быть он) или Жорж Сэнт-Пьер (по желанию самого Хабиба) мы не знаем. Знаем мы лишь то, что с этого момента в федерации UFC начинается новое время — время Хабиба Нурмагомедова.