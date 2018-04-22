Тренер — сказка о проблемах российского футбола

Фильм нельзя назвать идеальным, в нём порядочное количество чисто футбольных недочётов, но несмотря на это фильм очень и очень неплох. Прежде чем перейти к содержанию, хочется отметить операторскую работу, как и обещал Данила Козловский, футбол снят здорово, и выглядит как реальный матч, а не постановка, также запомнились шикарные съёмки Новороссийска с высоты птичьего полёта.

В фильме поднимают важные проблемы российского футбола, главная из них — всем на всё наср...плевать. Игроков полностью устраивает, что они получают свою зарплату, они играют не для болельщиков, не для достижения каких-то целей, а за премии. Затрагивается и проблема договорных матчей, необъективное судейство, которые к сожалению не редкость, хотя об этом так мало говорят, при том, что «странные» матчи бывают и на самом высоком уровне, вспомните матчи «Урала» и тогда ещё «Терека», или совсем недавнюю карточку Фёдора Смолова, которую нельзя отменить по регламенту, хотя официально признано, что она незаслужена.

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Также в фильме затронута тема ненужности футбола, в России клубы, которые существуют не на государственные деньги — исключение, а содержание команды встаёт в круглую сумму из бюджета, которую могли бы потратить на что-то ещё, администрации относятся, к командам — как к бездонным ямам, которые постоянно требуют деньги без какой-либо отдачи. Регулярно можно прочитать новости о том, как какая-нибудь команда бойкотировала тренировки или задержала начало игры в знак протеста, вспомните историю «Луча-Энергии», игрокам во Владивостоке не просто не платили зарплаты, их даже не кормили! Еду игрокам готовили болельщики! Или ещё одна свежая история из Премьер-лиги, пермский Амкар может прекратить своё существование, потому что команда никому не нужна, хотя команда уже 14 лет играет в высшей лиге, ещё одна чудесная история — пензенский «Зенит» будет выступать среди любителей, потому что администрация не готова платить легионерам, и в клубе будут играть воспитаники пензенского футбола.

В трейлере фильма, есть сцена, где Данила Козловский в туалете стадиона задевает сложенные кресла, стадионы в российском футболе — вообще отдельная тема, которая к сожалению в фильме затронута минимально. Известно, что на стадионе «Центральный» в Новороссийске к началу съёмок сделали косметический ремонт, наверное зря, стоило показать состояние спортивной инфраструктуры «во всей красе». Опять вернёмся к примеру «Амкара», который не мог проводить матчи на своём стадионе из-за запрета РФС, да и в целом состояние спортивных сооружений оставляет желать лучшего, например, на огромном количестве стадионов, нет элементарных козырьков, из-за чего даже небольшой дождь превращает трибуну в болото, откуда нет ни малейшего желания следить за происходящим на поле. Что и говорить, если даже на стадионах построенных к чемпионату мира, регулярно возникают проблемы с газонами, протекающими крышами и так далее, этот список можно продолжать долго. Кстати качеством газона как у команды «Метеор» в фильме, может похвастаться не каждая команда в Премьер-лиге.

Интерес к команде у жителей города, где происходят события фильма, тоже возникает не сразу, по началу на матчах присутствуют небольшие группы людей, которых окружающие считают отмороженными, примерно так всё происходит и в реальности, футбольный стадион до сих пор считатеся пристанищем для психов, а те, кто считает себя адекватным, не идут на стадион, потому что боятся получить по голове от этих самых психов. Региональные клубы часто даже не пытаются работать с болельщиками, они существуют как бы параллельно, что также неправильно, болельщики, помимо поддержки команды, могут приносить клубу доход, если уметь извлекать прибыль. Это не только покупка билетов, болельщики приобретают атрибутику, едят и пьют перед, во время и после матча, если всё это организовать, то просмотр футбола будет комфортным, что привлечёт болельщиков, а чем больше болельщиков, тем больше желающих арендовать часть стадиона для предоставления своих услуг.

film.ru

Конечно, всё происходящее в фильме добрая сказка, воспроизвести всё так, как это показано, скорее всего невозможно, но к этому можно и нужно стремиться, подать команду так, чтобы жители города захотели себя с ней олицетворять, чтобы болельщикам было комфортно на стадионе, построить команду, которая будет играть, а не получать зарплаты и премии, сделать так, чтобы футбол перестал быть бездонной дырой в бюджете города, края или области. Сделать футбол в первую очередь для болельщиков, привить спортсменам понимание того, что они играют не сами за себя, а за весь город, край, область, республику, да за страну в целом, прекратить откровенные издевательства над теми, кто приходит посмотреть футбол и над теми, кто в него играет, а назвать по-другому матчи, которые проводятся в ужасных погодных условиях (что к сожалению не редкость) невозможно.

rutraveller.ru

Ну и, конечно, я должен извиниться перед режиссёром фильма — Данилой Козловским, картина действительно получилась очень неплохой, а мнение которое у меня сложилось ещё до выхода фильма в прокат ошибочно. Слабо верится, что это возможно, но очень хочется, чтобы эта сказка хоть на маленькую долю стала реальностью, чтобы чемпионат мира хоть что-то изменил в положительную сторону, и стал не разовым всплеском популярности футбола в стране, а толчком, ну или хотя бы слабеньким «тычёчком» в нужном направлении.