Super Rugby 2017: la decimotercera ya quedó atrás

Foto: SP Marais, fullback de Stormers, intenta evadir a Matt Duffie, wing de Blues. En Sudáfrica, los pupilos de Robbie Fleck retornaron a la senda del triunfo. (Sydney Morning Herald).

Otro fin de semana que quedará en el recuerdo. Por un lado, felicidad por haber disfrutado de varios espectáculos en los que el nivel fue altísimo; por otro, tristeza. Así como llega, se termina. Las cosas son así. El mensaje en esta ronda fue el mismo que en las anteriores: los neozelandeses están varios escalones por encima del resto, y eso incluye a sus cinco equipos, que ganen o pierdan siempre dan la talla. Sudáfrica, por su parte, le prende velas a Lions, el único que parece tener chances de luchar por el trofeo. ¿Y en Australia? … Ni hablar de Argentina o Japón, dos naciones que están en plena etapa de aprendizaje dentro de este exclusivo espectáculo de élite en el planeta ovalado.

El partido más interesante se desarrolló en Suva, Fiji. Ante más de 20 mil espectadores que colmaron las tribunas del estadio ANZ, Crusaders, el único invicto que tiene esta competición, superó a Chiefs por 31-24. Si bien el cotejo en sí fue sumamente parejo, la clave estuvo en la paciencia que tuvo la escuadra con base en Christchurch para terminar inclinando la balanza en su favor. El poderío de sus delanteros, determinante en el resultado final.

Mientras tanto, en Ciudad del Cabo, Stormers volvió a festejar tras cuatro caídas consecutivas: fue 30-22 ante Blues, un oponente de alto calibre. Los dueños de casa, que ejercen la localía en el bullicioso estadio de Newlands, tuvieron que remontar una desventaja de nueve puntos para concluir la contienda con los brazos en alto y cuatro unidades en su bolsillo. La expulsión a Matt Duffie, un jugador fundamental dentro de los tres cuartos de la visita, fue un antes y un después en el juego.

Además, en Johannesburgo, Lions vapuleó a Bulls: con dos tries de Ruan Combrinck, quien regresó al profesionalismo tras varios meses apartado por una lesión, los dirigidos por Johan Ackermann se impusieron por 51-14. De esta manera, los finalistas del año pasado se perfilan como favoritos para luchar por la corona el sábado 5 de agosto, el día elegido para la gran final del campeonato que año a año organiza SANZAAR; los de Pretoria, en cambio, siguen sin dar respuestas. Salvo por el éxito ante Jaguares, en el que mostraron su mejor cara, el tricampeón no encuentra regularidad.

Decimotercera semana (19 al 21 de mayo):

Viernes:

Chiefs (Nueva Zelanda) 24-31 Crusaders (Nueva Zelanda) Stormers (Sudáfrica) 30-22 Blues (Nueva Zelanda)

Sábado:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 61-7 Cheetahs (Sudáfrica) Force (Australia) 6-55 Highlanders (Nueva Zelanda) Sunwolves (Japón) 18-37 Sharks (Sudáfrica) Lions (Sudáfrica) 51-14 Bulls (Sudáfrica) Kings (Sudáfrica) 10-19 Brumbies (Australia)

Domingo:

Waratahs (Australia) 50-23 Rebels (Australia)

Libres: Jaguares (Argentina) y Reds (Australia).

Síntesis de los partidos:

Chiefs 24-31 Crusaders:

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Tim Nanai-Williams; 13- Sam McNicol y 12- Anton Lienert-Brown; 11- James Lowe; 10- Aaron Cruden y 9- Tawera Kerr-Barlow; 8- Michael Leitch, 7- Sam Cane (C) y 6- Mitchell Brown; 5- Brodie Retallick y 4- Dominic Bird; 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Kane Hames.

Ingresaron: 16- Hika Elliot, 17- Siegfried Fisi’ihoi, 18- Atu Moli, 19- Taleni Seu, 20- Liam Messam, 22- Stephen Donald y 23- Shaun Stevenson.

No ingresó: 21- Jonathan Taumateine.

Entrenador en jefe: Dave Rennie.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Jordan Taufua, 7- Matt Todd y 6- Heiden Bedwell-Curtis; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Luke Romano; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Wyatt Crockett, 18- Michael Alaalatoa, 19- Quinten Strange, 20- Vernon Fredericks, 21- Mitchell Drummond y 23- Manasa Mataele.

No ingresó: 22- Mitchell Hunt.

Entrenador en jefe: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 9´ y 14´ Penales de Richie Mo’unga (Chiefs 0-6 Crusaders). 19´ y 23´ Tries de Tim Nanai-Williams y James Lowe (Chiefs 10-6 Crusaders). 26´ Try de Heiden Bedwell-Curtis convertido por Richie Mo’unga (Chiefs 10-13 Crusaders). 29´ Try de Kane Hames convertido por Aaron Cruden (Chiefs 17-13 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Try de David Havili (Chiefs 17-18 Crusaders). 18´ Try de Ben Funnell convertido por Richie Mo’unga (Chiefs 17-25 Crusaders). 27´ Penal de Richie Mo’unga (Chiefs 17-28 Crusaders). 31´ Try de Aaron Cruden convertido por él mismo (Chiefs 24-28 Crusaders). 35´ Penal de Richie Mo’unga (Chiefs 24-31 Crusaders).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: ANZ de Suva (Fiji).

Stormers 30-22 Blues:

Stormers: 15- SP Marais; 14- Cheslin Kolbe; 13- EW Viljoen y 12- Shaun Treeby; 11- Seabelo Senatla; 10- Dillyn Leyds y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Nizaam Carr, 7- Siya Kolisi (C) y 6- Kobus van Dyk; 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Eben Etzebeth; 3- Frans Malherbe, 2- Bongi Mbonambi y 1- Oli Kebble.

Reservas: 16- Ramone Samuels, 17- Ali Vermaak, 18- Wilco Louw, 19- Jan de Klerk, 20- Sikhumbuzo Notshe, 21- Jano Vermaak, 22- Brandon Thomson y 23- Damian de Allende.

Amonestado: PT 20´ Eben Etzebeth.

Entrenador en jefe: Robbie Fleck.

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Matt Duffie; 13- George Moala y 12- Sonny Bill Williams; 11- Rieko Ioane; 10- Piers Francis y 9- Augustine Pulu; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Steven Luatua; 5- Scott Scrafton y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Charlie Faumuina, 2- James Parsons (C) y 1- Ofa Tu’ungafasi.

Ingresaron: 16- Epalahame Faiva, 17- Alex Hodgman, 18- Sione Mafileo, 19- Patrick Tuipulotu, 20- Kara Pryor, 21- Sam Nock, 22- Bryn Gatland y 23- Michael Collins.

Amonestado: PT 11´ Matt Duffie.

Expulsado: ST 26´ Matt Duffie.

Entrenador en jefe: Tana Umaga.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Penal de SP Marais (Stormers 3-0 Blues). 21´ Try de George Moala convertido por Piers Francis (Stormers 3-7 Blues). 32´ Try de James Parsons (Stormers 3-12 Blues). 40´ Try de Siya Kolisi convertido por SP Marais (Stormers 10-12 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Blake Gibson convertido por Piers Francis (Stormers 10-19 Blues). 13´ Penal de SP Marais (Stormers 13-19 Blues). 19´ Try de Dillyn Leyds convertido por SP Marais (Stormers 20-19 Blues). 29´ Try de Sikhumbuzo Notshe convertido por SP Marais (Stormers 27-19 Blues). 33´ Penal de Bryn Gatland (Stormers 27-22 Blues). 36´ Penal de SP Marais (Stormers 30-22 Blues).

Árbitro: Jaco van Heerden (Sudáfrica).

Estadio: Newlands de Ciudad del Cabo.

Hurricanes 61-7 Cheetahs:

Hurricanes: 15- Beauden Barrett; 14- Wes Goosen; 13- Vince Aso y 12- Ngani Laumape; 11- Julian Savea; 10- Otere Black y 9- TJ Perenara (C); 8- Brad Shields, 7- Ardie Savea y 6- Reed Prinsep; 5- Vaea Fifita y 4- Sam Lousi; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Ben May.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Mike Kainga, 18- Loni Uhila, 19- Mark Abbott, 20- Hugh Renton, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Jordie Barrett y 23- Ben Lam.

Entrenador en jefe: Chris Boyd.

Cheetahs: 15- Clayton Blommetjies; 14- Sergeal Petersen; 13- Francois Venter (C) y 12- Clinton Swart; 11- Raymond Rhule; 10- Fred Zeilinga y 9- Shaun Venter; 8- Henco Venter, 7- Oupa Mohojé y 6- Uzair Cassiem; 5- Carl Wegner y 4- Armandt Koster; 3- Johan Coetzee, 2- Elandré Huggett y 1- Ox Nché.

Ingresaron: 16- Torsten van Jaarsveld, 17- Charles Marais, 18- Tom Botha, 19- Francois Uys, 20- Niell Jordaan, 21- Tian Meyer, 22- Niel Marais y 23- Ruan van Rensburg.

Amonestado: ST 3´ Elandré Huggett.

Entrenador en jefe: Franco Smith.

Puntos en el primer tiempo: 16´ y 19´ Tries de Vaea Fifita y Vince Aso convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 14-0 Cheetahs). 24´ Try de Fred Zeilinga convertido por él mismo (Hurricanes 14-7 Cheetahs). 38´ Try de Ardie Savea convertido por Beauden Barrett (Hurricanes 21-7 Cheetahs).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ y 6´ Tries de TJ Perenara y Vince Aso convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 35-7 Cheetahs). 16´, 21´ y 29´ Tries de Jeffery Toomaga-Allen, Vince Aso y Ben Lam convertidos por Otere Black (Hurricanes 56-7 Cheetahs). 33´ Try de Leni Apisai (Hurricanes 61-7 Cheetahs).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: Regional de Wellington.

Force 6-55 Highlanders:

Force: 15- Luke Morahan; 14- Semisi Masirewa; 13- Curtis Rona y 12- Bill Meakes (C); 11- Alex Newsome; 10- Peter Grant y 9- Ian Prior; 8- Richard Hardwick, 7- Brynard Stander y 6- Ross Haylett-Petty; 5- Adam Coleman y 4- Richie Arnold; 3- Jermaine Ainsley, 2- Tatafu Polota-Nau y 1- Pekahou Cowan.

Ingresaron: 16- Anaru Rangi, 17- Francois van Wyk, 18- Tetera Faulkner, 19- Matt Philip, 20- Lewis Carmichael, 21- Isi Naisarani, 22- Michael Ruru y 23- James Verity-Amm.

Amonestados: PT 38´ Semisi Masirewa y ST 7´ Richie Arnold.

Entrenador en jefe: Dave Wessels.

Highlanders: 15- Matt Faddes; 14- Patrick Osborne; 13- Malakai Fekitoa y 12- Richard Buckman; 11- Tevita Li; 10- Marty Banks y 9- Kayne Hammington; 8- Elliot Dixon (C), 7- Dillon Hunt y 6- Gareth Evans; 5- Tom Franklin y 4- Alex Ainley; 3- Siate Tokolahi, 2- Liam Coltman y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Aki Seiuli, 18- Guy Millar, 19- Joe Wheeler, 20- Jackson Hemopo, 21- Aaron Smith, 22- Lima Sopoaga y 23- Rob Thompson.

Entrenador en jefe: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 13´ Penal de Marty Banks (Force 0-3 Highlanders). 18´ Try de Tevita Li convertido por Marty Banks (Force 0-10 Highlanders). 24´ y 28´ Penales de Ian Prior (Force 6-10 Highlanders). 35´ Try de Aki Seiuli convertido por Marty Banks (Force 6-17 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 3´, 10´, 18´ y 23´ Tries de Patrick Osborne, Aki Seiuli, Rob Thompson y Dillon Hunt convertidos por Marty Banks (Force 6-45 Highlanders). 26´ y 40´ Tries de Richard Buckman y Rob Thompson (Force 6-55 Highlanders).

Árbitro: Shuhei Kubo (Japón).

Estadio: nib de Perth

Sunwolves 17-38 Sharks:

Sunwolves: 15- Kotaro Matsushima; 14- Shota Emi; 13- Ryohei Yamanaka y 12- Harumichi Tatekawa; 11- Kenki Fukuoka; 10- Yu Tamura y 9- Fumiaki Tanaka; 8- Willie Britz, 7- Shuhei Matsuhashi y 6- Yoshitaka Tokunaga; 5- Noahiro Kotaki y 4- Sam Wykes; 3- Yasuo Yamaji, 2- Shota Horie y 1- Keita Inagaki.

Ingresaron: 16- Takeshi Hino, 17- Masataka Mikami, 18- Takuma Asahara, 19- Hitoshi Ono, 20- Rahboni Warren Vosayaco, 21- Keisuka Uchida, 22- Jumpei Ogura y 23- Yasutaka Sasakura.

Entrenador en jefe: Filo Tiatia.

Sharks: 15- Lwazi Mvovo; 14- Kobus van Wyk; 13- Lukhanyo Am y 12- Johan Deysel; 11- Sbu Nkosi; 10- Garth April y 9- Cobus Reinach; 8- Daniel du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt (C); 5- Stephan Lewies y 4- Ruan Botha; 3- Lourens Adriaanse, 2- Chiliboy Ralepelle y 1- Thomas du Toit.

Ingresaron: 16- Franco Marais, 17- Tendai Mtawarira, 18- John-Hubert Meyer, 19- Etienne Oosthuizen, 20- Tera Mtembu, 22- Benhard Janse van Rensburg y 23- S'bura Sithole.

No ingresó: 21- Rowan Gouws.

Entrenador en jefe: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de Lwazi Mvovo convertido por Garth April (Sunwolves 0-7 Kings). 18´ Try de Takeshi Hino convertido por Yu Tamura (Sunwolves 7-7 Sharks). 22´ y 34´ Tries de Ruan Botha y Sbu Nkosi convertidos por Garth April (Sunwolves 7-21 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 11´ Try de Shuhei Matsuhashi convertido por Yu Tamura (Sunwolves 14-21 Sharks). 22´ Penal de Jumpei Ogura (Sunwolves 17-21 Sharks). 34´ Try de Lwazi Mvovo (Sunwolves 17-26 Sharks). 38´ Try de Sbu Nkosi convertido por Benhard Janse van Rensburg (Sunwolves 17-33 Sharks). 40´ Try de Lwazi Mvovo (Sunwolves 17-38 Sharks).

Árbitro: Rohan Hoffmann (Australia).

Estadio: Nacional de Singapur.

Lions 51-14 Bulls:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Ruan Ackermann y 6- Kwagga Smith; 5- Franco Mostert y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Reservas: 16- Akker van der Merwe, 17- Corné Fourie, 18- Johannes Jonker, 19- Lourens Erasmus, 20- Cyle Brink, 21- Faf de Klerk, 22- Jacques Nel y 23- Anthony Volmink.

Entrenador en jefe: Johan Ackermann.

Bulls: 15- Jesse Kriel; 14- Jade Stighling; 13- Jan Serfontein y 12- Burger Odendaal; 11- Sibahle Maxwane; 10- Francois Brummer y 9- Rudy Paige; 8- Hanro Liebenberg (C), 7- Jannes Kirsten y 6- Ruan Steenkamp; 5- Lood de Jager y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Jaco Visagie y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Edgar Marutlulle, 17- Pierre Schoeman, 18- Conraad van Vuuren, 19- Abongile Nonkontwana, 20- Nic de Jager, 21- Ivan van Zyl, 22- Tony Jantjies y 23- Warrick Gelant.

Entrenador en jefe: Nollis Marais.

Puntos en el primer tiempo: 1´ Try de Ruan Combrinck convertido por Elton Jantjies (Lions 7-0 Bulls). 5´ Try de Jan Serfontein convertido por Francois Brummer (Lions 7-7 Bulls). 14´ y 19´ Penales de Elton Jantjies (Lions 13-7 Bulls). 21´ y 24´ Tries de Kwagga Smith y Ruan Dreyer convertidos por Elton Jantjies (Lions 27-7 Bulls). 27´ Try de Jesse Kriel convertido por Francois Brummer (Lions 27-14 Bulls). 30´ Try de Warren Whiteley convertido por Elton Jantjies (Lions 34-14 Bulls). 40+2´ Try de Ruan Combrinck (Lions 39-14 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Franco Mostert (Lions 44-14 Bulls). 39´ Try de Lionel Mapoe convertido por Elton Jantjies (Lions 51-14 Bulls).

Árbitro: Quinton Immelman (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park de Johannesburgo.

Kings 10-19 Brumbies:

Kings: 15- Chrysander Botha; 14- Alshaun Bock; 13- Berton Klaasen y 12- Luzuko Vulindlu; 11- Makazole Mapimpi; 10- Lionel Cronje (C) y 9- Louis Schreuder; 8- Andisa Ntsila, 7- Tyler Paul y 6- Stefan Willemse; 5- Lubabalo Mtyanda y 4- Irne Herbst; 3- Ross Geldenhuys, 2- Martin Bezuidenhout y 1- Schalk van der Merwe.

Ingresaron: 16- Kurt Haupt, 17- Chris Heiberg, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Mzwanele Zito, 20- Thembelani Bholi, 21- Johan Steyn, 22- Pieter-Steyn de Wet y 23- Stokkies Hanekom.

Amonestado: PT 20´ Ross Geldenhuys.

Entrenador en jefe: Deon Davids.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Aidan Toua; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Jordan Smiler, 7- Chris Alcock y 6- Scott Fardy; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Josh Mann-rea y 1- Ben Alexander.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Nic Mayhew, 18- Leslie Leulua, 19- Blake Enever, 20- Jarrad Butler, 21- De Wet Roos y 22- Andrew Muirhead.

No ingresó: 23- Andrew Smith.

Amonestado: PT 3´ Tom Banks.

Entrenador en jefe: Stephen Larkham.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try-penal (Kings 7-0 Brumbies). 16´ Penal de Lionel Cronjé (Kings 10-0 Brumbies). 21´ Try de Josh Mann-Rea (Kings 10-5 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 23´ y 30´ Tries de Aidan Toua y Tom Banks convertidos por Wharenui Hawera (Kings 10-19 Brumbies).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Nelson Mandela Bay de Puerto Elizabeth.

Waratahs 50-23 Rebels:

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Taqele Naiyaravoro; 13- Rob Horne y 12- David Horwitz; 11- Cam Clark; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Will Skelton y 4- Dean Mumm; 3- Sekope Kepu, 2- Tolu Latu y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16-Damien Fitzpatrick, 17- Paddy Ryan, 18- Angus Ta’avao, 19- David McDuling, 20- Jed Holloway, 21- Jake Gordon, 22- Bryce Hegarty y 23- Irae Simone.

Amonestados: PT 16´ Tolu Latu y ST 8´ Bernard Foley.

Entrenador en jefe: Darryl Gibson.

Rebels: 15- Ben Volavola; 14- Jack Maddocks; 13- Mitch Inman y 12- Reece Hodge (C); 11- Marika Koroibete; 10- Jackson Garden-Bachop y 9- Ben Meehan; 8- Amanaki Mafi, 7- Sean McMahon y 6- Lopeti Timani; 5- Steve Cummins y 4- Culum Retallick; 3- Tyrel Lomax, 2- James Hanson y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- Siliva Siliva, 17- Fereti Sa’aga, 18- Laurie Weeks, 19- Esei Ha’angana, 20- Colby Fainga’a, 21- Harrison Goddard, 22- Sione Tuipulotu y 23- Jonah Placid.

Entrenador en jefe: Tony McGahan.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Penal de Ben Volavola (Waratahs 0-3 Rebels). 6´ Try de Nick Phipps convertido por Bernard Foley (Waratahs 7-5 Rebels). 10´ Penal de Ben Volavola (Waratahs 7-6 Rebels). 17´ Try de Amanaki Mafi (Waratahs 7-11 Rebels). 29´ Try de Dean Mumm (Waratahs 12-11 Rebels). 33´ Try de Ned Hanigan convertido por Bernard Foley (Waratahs 19-11 Rebels). 39´ Try de Israel Folau (Waratahs 24-11 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Try de Jonah Placid convertido por Ben Volavola (Waratahs 24-18 Rebels). 12´ Try de Israel Folau (Waratahs 29-18 Rebels). 19´ Try de Jonah Placid (Waratahs 29-23 Rebels). 26´, 32´ y 39´ Tries de Michael Hooper, Damien Fitzpatrick y Bryce Hegarty convertidos por Bernard Foley (Waratahs 50-23 Rebels).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Allianz de Sídney.

Posiciones:

Grupo Australasia:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 54 12 +225 2- Hurricanes 43 11 +282 3- Chiefs 43 11 +105 4- Highlanders 41 12 +144 5- Blues 31 12 +56 6- Brumbies 23 11 +2 7- Waratahs 19 11 -53 8- Reds 16 11 -117 9- Force 13 11 -121 10- Rebels 8 11 -270

Grupo Sudafricano:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 51 12 +174 2- Sharks 38 12 +87 3- Stormers 30 11 +15 4- Jaguares 24 11 +27 5- Kings 19 11 -36 6- Bulls 15 11 -110 7- Cheetahs 11 12 -191 8- Sunwolves 7 11 -219

Próxima fecha (26 al 28 de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Blues-Chiefs 6:45 Reds-Force

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:15 Sunwolves-Cheetahs 4:35 Highlanders-Waratahs 6:45 Rebels-Crusaders 10:05 Bulls-Hurricanes 12:15 Sharks-Stormers 18:40 Jaguares-Brumbies

Domingo: