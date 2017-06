Super Rugby 2017: la decimocuarta es pasado

Sbu Nkosi, determinante en la victoria de Sharks frente Stormers, se zambulle al ingoal ante la atenta mirada de SP Marais. (Gallo Images/Getty Images).

Y pasó la última obra “a lo grande” antes de la ventana internacional de junio. La próxima ronda solo veremos en acción a elencos de Australia y Nueva Zelanda. Dicho esto, la decimocuarta fecha sirvió para que las escuadras sudafricanas (más Jaguares y Sunwolves) ofrecieran su show final previo al receso. Algunas pudieron aprovechar la situación; otras, con la nómina argentina a la cabeza, no. Además, también ya inició la recta final de la competición, en la que los cuartos de final asoman como el gran objetivo para cada una de las franquicias, pese a que solo ocho de ellas conseguirán jugar una vez consumada la fase regular.

En lo que respecta exclusivamente a lo acontecido entre el viernes y hoy, Sharks fue el conjunto que mayor cantidad de elogios recibió, y bien merecidos los tienen: en el Growthpoint Kings Park de Durban, su hogar en este campeonato, los dirigidos por Rob du Preez superaron por 22-10 a Stormers, uno de sus rivales históricos. Los dueños de casa tuvieron ochenta minutos casi perfectos. ¿La clave? Su defensa y la capacidad para aprovechar las pocas situaciones que tuvieron en ataque.

A casi 625 kilómetros de la provincia de Natal, el Loftus Versfeld de Pretoria fue testigo del gran espectáculo que brindó Hurricanes, el actual dueño de la corona que año a año entrega SANZAAR: los de Wellington se impusieron ante Bulls por 34-20, y vale aclarar que la diferencia pudo haber sido aún mayor. Con un gran Ngani Laumape (autor de un try) y Jordie Barrett como hombre desequilibrante, Chris Boyd y sus conducidos regresan a la capital kiwi con cinco puntos de oro en la valija.

Además, en el mítico Eden Park de Auckland, un escenario con cientas de batallas que aún quedan en nuestra retina, Blues y Chiefs repartieron puntos: la contienda terminó 16-16. Y fue justo, algo difícil de descifrar en un deporte en el cual el empate es un resultado que no da asiduamente. El tricampeón, con Rieko Ioane y Blake Gibson como figuras, pudo haber triunfado, pero la visita terminó amargándole la noche con un try de Johnny Fa’uali a menos de quince minutos para el epílogo.

Otro que también celebró fue Crusaders, que hasta aquí ganó sus trece encuentros: en el AAMI Park de Melbourne, los capitaneados por Sam Whitelock doblegaron a Rebels por 41-19. Con este éxito, el representativo de Canterbury está cada día más cerca de obtener la ventaja de localía para las fases eliminatorias -NdR: iniciarán el viernes 21 de julio. La final se desarrollará el sábado 5 de agosto-.

Decimocuarta semana (26 al 28 de mayo):

Viernes:

Blues (Nueva Zelanda) 16-16 Chiefs (Nueva Zelanda) Reds (Australia) 26-40 Force (Australia)

Sábado:

Sunwolves (Japón) 7-47 Cheetahs (Sudáfrica) Highlanders (Nueva Zelanda) 44-28 Waratahs (Australia) Rebels (Australia) 19-41 Crusaders (Nueva Zelanda) Bulls (Sudáfrica) 20-34 Hurricanes (Nueva Zelanda) Sharks (Sudáfrica) 22-10 Stormers (Sudáfrica) Jaguares (Argentina) 15-39 Brumbies (Australia)

Domingo:

Lions (Sudáfrica) 54-10 Kings (Sudáfrica)

Síntesis de los partidos:

Blues 16-16 Chiefs:

Blues: 15- Michael Collins; 14- Matt Duffie; 13- George Moala y 12- Sonny Bill Williams; 11- Rieko Ioane; 10- Piers Francis y 9- Augustine Pulu; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Steven Luatua; 5- Scott Scrafton y 4- Patrick Tuipulotu; 3- Charlie Faumuina, 2- James Parsons y 1- Ofa Tu'ungafasi.

Ingresaron: 17- Alex Hodgman, 18- Sione Mafileo, 19- Gerard Cowley-Tuioti, 20- Kara Pryor, 21- Sam Nock y 23- TJ Faiane.

No ingresaron: 16- Epalahame Faiva y 22- Stephen Perofeta.

Entrenador en jefe: Tana Umaga.

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Tim Nanai-Williams; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Johnny Fa'auli; 11- James Lowe; 10- Aaron Cruden y 9- Tawera Kerr-Barlow; 8- Liam Messam, 7- Sam Cane (C) y 6- Mitchell Brown; 5- Brodie Retallick y 4- Dominic Bird; 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Kane Hames.

Ingresaron: 16- Hika Elliot, 17- Siegfried Fisi'ihoi, 18- Atu Moli, 19- Taleni Seu, 20- Lachlan Boshier, 21- Jonathan Taumateine y 23- Shaun Stevenson.

No ingresó: 22- Solomon Alaimalo.

Entrenador en jefe: Dave Rennie.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Penal de Damian McKenzie (Blues 0-3 Chiefs). 11´ Penal de Piers Francis (Blues 3-3 Chiefs). 29´ Try de Rieko Ioane convertido por Piers Francis (Blues 10-3 Chiefs). 38´ Penal de Piers Francis (Blues 13-3 Chiefs). 38´ Try de Damian McKenzie (Blues 13-8 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Penal de Piers Francis (Blues 16-8 Chiefs). 12´ Penal de Aaron Cruden (Blues 16-11 Chiefs). 27´ Try de Johnny Fa’auli (Blues 16-16 Chiefs).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park de Auckland.

Reds 26-40 Force:

Reds: 15- Karmichael Hunt; 14- Chris Kuridrani; 13- Samu Kerevi (C) y 12- Duncan Paia'aua; 11- Eto Nabuli; 10- Quade Cooper y 9- Nick Frisby; 8- Scott Higginbotham, 7- George Smith y 6- Hendrik Tui; 5- Lukhan Tui y 4- Rob Simmons; 3- Sam Talakai, 2- Stephen Moore y 1- Sef Fa'agase.

Ingresaron 16- Alex Mafi, 17- Kirwan Sanday, 18- Taniela Tupou, 19- Izack Rodda, 20- Adam Korczyk y 21- James Tuttle.

No ingresaron: 22- Jake McIntyre y 23- Lachlan Maranta.

Amonestados: ST 3´ y 25´ Nick Frisby y Eto Nabuli.

Entrenador en jefe: Nick Stiles.

Force: 15- Marcel Brache; 14- James Verity-Amm; 13- Curtis Rona y 12- Bill Meakes; 11- Alex Newsome; 10- Peter Grant y 9- Michael Ruru; 8- Isi Naisarani, 7- Matt Hodgson (C) y 6- Ross Haylett-Petty; 5- Adam Coleman y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Heath Tessmann y 1- Francois van Wyk.

Ingresaron 16- Tatafu Polota-Nau, 17- Pekahou Cowan, 18- Tetera Faulkner, 19- Richie Arnold, 20- Richard Hardwick, 21- Mitch Short, 22- Luke Burton y 23- Luke Morahan.

Entrenador en jefe: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Try de Duncan Paia’aua (Reds 5-0 Force). 27´ y 32´ Penales de Peter Grant (Reds 5-6 Force). 37´ Try de Ross Haylett-Petty convertido por Peter Grant (Reds 5-13 Force).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Lukhan Tui convertido por Quade Cooper (Reds 12-13 Force). 3´ Try-penal (Reds 12-20 Force). 7´ Penal de Peter Grant (Reds 12-23 Force). 10´ y 17´ Tries de Stephen Moore convertidos por Quade Cooper (Reds 26-23 Force). 21´ y 29´ Tries de Marcel Brache y Tatafu Polota-Nau convertidos por Peter Grant (Reds 26-37 Force). 33´ Penal de Peter Grant (Reds 26-40 Force).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: Suncorp de Brisbane.

Sunwolves 7-47 Cheetahs:

Sunwolves: 15- Kotaro Matsushima; 14- Takaaki Nakazuru; 13- Derek Carpenter y 12- Harumichi Tatekawa; 11- Shota Emi; 10- Yu Tamura y 9- Fumiaki Tanaka; 8- Rahboni Warren-Voyasaco, 7- Shuhei Matsuhashi y 6- Malgene Ilaua; 5- Sam Wykes y 4- Kotaro Yatabe; 3- Takuka Asahara, 2- Yusuke Niwai y 1- Keita Inagaki.

Ingresaron 16- Takeshi Hino, 17- Koki Yamamoto, 18- Yasuo Yamaji, 19- Hitoshi Ono, 20- Shokei Kin, 21- Keisuke Uchida, 22- Jumpei Ogura y 23- William Tupou.

Entrenador en jefe: Filo Tiatia.

Cheetahs: 15- Clayton Blommetjies; 14- Sergeal Petersen; 13- William Small-Smith y 12- Clinton Swart; 11- Raymond Rhule; 10- Niel Marais y 9- Shaun Venter; 8- Henco Venter, 7- Oupa Mohojé y 6- Uzair Cassiem; 5- Carl Wegner y 4- Armandt Koster; 3- Johan Coetzee, 2- Torsten van Jaarsveld (C) y 1- Ox Nché.

Ingresaron: 16- Elandré Huggett, 17- Charles Marais, 18- Tom Botha, 19- Francois Uys, 20- Niell Jordaan, 21- Junior Pokomela, 22- Tian Meyer y 23- Fred Zeilinga.

Entrenador en jefe: Franco Smith.

Puntos en el primer tiempo: 16´ y 40´ Tries de Uzair Cassiem y Niell Jordaan convertidos por Niel Marais (Sunwolves 0-14 Cheetahs).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Niel Marais (Sunwolves 0-19 Cheetahs). 7´ Try de Sam Wykes convertido por Yu Tamura (Sunwolves 7-19 Cheetahs). 26´, 30´ y 35´ Tries de Uzair Cassiem, Torsten van Jaarsveld y Tian Meyer convertidos por Niel Marais (Sunwolves 7-40 Cheetahs). 40+1´ Tries de Sergeal Petersen convertido por Francois Uys (Sunwolves 7-47 Cheetahs).

Árbitro: Will Houston (Australia).

Estadio: Prince Chichibu de Tokio.

Highlanders 44-28 Waratahs:

Highlanders: 15 Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Malakai Fekitoa y 12- Richard Buckman; 11- Tevita Li; 10- Marty Banks y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Elliot Dixon; 5- Tom Franklin y 4- Alex Ainley; 3- Siate Tokolahi, 2- Liam Coltman y 1- Aki Seiuli.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Dan Lienert-Brown, 18- Siosuia Halanukonuka, 19- Joe Wheeler, 20- Gareth Evans, 21- Kayne Hammington, 22- Lima Sopoaga y 23- Rob Thompson.

Entrenador en jefe: Tony Brown.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Taqele Naiyaravoro; 13- Rob Horne y 12- David Horwitz; 11- Cam Clark; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Will Skelton y 4- Dean Mumm; 3- Sekope Kepu, 2- Tolu Latu y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Damian Fitzpatrick, 17- Paddy Ryan, 18- Angus Ta’avao, 19- David McDuling, 20- Jed Holloway, 21- Jake Gordon, 22- Bryce Hegarty y 23- Irae Simone.

Amonestado: ST 5´ Dean Mumm.

Entrenador en jefe: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 13´ Penal de Marty Banks (Highlanders 3-0 Waratahs). 14´ Try de Richard Buckman convertido por Marty Banks (Highlanders 10-0 Waratahs). 18´ Try de Israel Folau convertido por Bernard Foley (Highlanders 10-7 Waratahs). 33´ Penal de Marty Banks (Highlanders 13-7 Waratahs). 38´ Try de Taqele Naiyaravoro convertido por Bernard Foley (Highlanders 13-14 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ y 10´ Tries de Liam Coltman y Tevita Li (Highlanders 23-14 Waratahs). 23´ Try de Rob Thompson convertido por Lima Sopoaga (Highlanders 30-14 Waratahs). 29´ Try de Jake Gordon convertido por Bernard Foley (Highlanders 30-21 Waratahs). 31´ Try de Dan Lienert-Brown convertido por Lima Sopoaga (Highlanders 37-21 Waratahs). 33´ Try de Lima Sopoaga convertido por él mismo (Highlanders 44-21 Waratahs). 36´ Try de Jake Gordon convertido por Bernard Foley (Highlanders 44-28 Waratahs).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Forsyth Barr de Dunedin.

Rebels 19-41 Crusaders:

Rebels: 15- Ben Volavola; 14- Sefanaia Naivalu; 13- Tom English y 12- Reece Hodge; 11- Marika Koroibete; 10- Jackson Garden-Bachop y 9- Nic Stirzaker (C); 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Sean McMahon; 5- Lopeti Timani y 4- Steve Cummins; 3- Tyrel Lomax, 2- James Hanson y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- Siliva Siliva, 17- Fereti Sa’aga, 18- Laurie Weeks, 19- Culum Retallick, 20- Hugh Sinclair, 21- Ben Meehan y 23- Jonah Placid.

No ingresó: 22- Mitch Inman.

Amonestado: PT 24´ Reece Hodge.

Entrenador en jefe: Tony McGahan.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Israel Dagg; 13- Seta Tamanivalu y 12- Tim Bateman; 11- Manasa Mataele; 10- Richie Mo'unga y 9- Bryn Hall; 8- Jordan Taufua, 7- Pete Samu y 6- Heiden Bedwell-Curtis; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Quinten Strange; 3- Michael Alaalatoa, 2- Ben Funnell y 1- Wyatt Crockett.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Joe Moody, 18- Oliver Jager, 19- Luke Romano, 20- Jed Brown, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- George Bridge.

Entrenador en jefe: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 8´ Penal de Richie Mo’unga (Rebels 0-3 Crusaders). 16´, 25´ y 30´ Tries de Manasa Mataele, Jed Brown y Seta Tamanivalu (Rebels 0-24 Crusaders). 32´ Try de Marika Koroibete convertido por Ben Volavola (Rebels 7-24 Crusaders). 35´ Try de Jed Brown convertido por Richie Mo’unga (Rebels 7-31 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Toby Smith convertido por Reece Hodge (Rebels 14-31 Crusaders). 5´ Try de David Havili (Rebels 14-36 Crusaders). 17´ Try de Marika Koroibete (Rebels 19-36 Crusaders). 21´ Try de Mitchell Drummond (Rebels 19-41 Crusaders).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: AAMI Park de Melbourne.

Bulls 20-34 Hurricanes:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Duncan Matthews; 13- Jan Serfontein y 12- Burger Odendaal; 11- Jesse Kriel; 10- Tian Schoeman y 9- Rudy Paige; 8- Hanro Liebenberg, 7- Jannes Kirsten y 6- Ruan Steenkamp; 5- Lood de Jager y 4- Jason Jenkins; 3- Jacobie Adriaanse, 2- Adriaan Strauss (C) y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Pierre Schoeman, 18- Coenraad van Vuuren, 19- Abongile Nonkontwana, 20- Nic de Jager, 21- Ivan van Zyl, 22- Tony Jantjies y 23- Ulrich Beyers.

Entrenador en jefe: Nollis Marais.

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Wes Goosen; 13- Vince Aso y 12- Ngani Laumape; 11- Julian Savea; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Brad Shields, 7- Ardie Savea y 6- Vaea Fifita; 5- Sam Lousi y 4- Mark Abbott; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Loni Uhila.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Chris Eves, 18- Ben May, 19- Reed Prinsep, 20- Callum Gibbins, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Otere Black y 23- Ben Lam.

Entrenador en jefe: Chris Boyd.

Puntos en el primer tiempo: 1´ Try de Jordie Barrett convertido por Otere Black (Bulls 0-7 Hurricanes). 4´ Try de Duncan Matthews convertido por Tian Schoeman (Bulls 7-7 Hurricanes). 18´ Try de Ngani Laumape convertido por Otere Black (Bulls 7-14 Hurricanes). 21´ y 27´ Penales de Tian Schoeman (Bulls 13-14 Hurricanes). 35´ y 40+4´ Tries de Wes Goosen y Mark Abbott (Bulls 13-24 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 17´ Penal de Otere Black (Bulls 13-27 Hurricanes). 19´ Try de Leni Apisai convertido por Otere Black (Bulls 13-34 Hurricanes). 35´ Try de Nic de Jager convertido por Tian Schoeman (Bulls 20-34 Hurricanes).

Árbitro: Egon Segonds (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld de Pretoria.

Sharks 22-10 Stormers:

Sharks: 15- Lwazi Mvovo; 14- Kobus van Wyk; 13- Lukhanyo Am y 12- Johan Deysel; 11- Sbu Nkosi; 10- Garth April y 9- Cobus Reinach; 8- Daniel du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt (C); 5- Stephan Lewies y 4- Ruan Botha; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Chiliboy Ralepelle y 1- Thomas du Toit.

Ingresaron: 16- Franco Marais, 17- Beast Mtawarira, 18- Lourens Adriaanse, 19- Etienne Oosthuizen, 20- Tera Mtembu, 21- Michael Claassens y 23- Odwa Ndungane.

No ingresó: 22- Benhard Janse van Rensburg.

Entrenador en jefe: Rob du Preez.

Stormers: 15- SP Marais; 14- Cheslin Kolbe; 13- EW Viljoen y 12- Damian de Allende; 11- Dillyn Leyds; 10- Kurt Coleman y 9- Jano Vermaak; 8- Nizaam Carr, 7- Siya Kolisi (C) y 6- Kobus van Dyk; 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Eben Etzebeth; 3- Frans Malherbe, 2- Bongi Mbonambi y 1- Oli Kebble.

Ingresaron: 16- Ramone Samuels, 17- Ali Vermaak, 18- Wilco Louw, 19- Chris van Zyl, 20- Sikhumbuzo Notshe, 21- Dewaldt Duvenage, 22- Juan de Jongh y 23- Seabelo Senatla.

Entrenador en jefe: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Penal de Garth April (Sharks 3-0 Stormers). 10’ Try de Johan Deysel (Sharks 8-0 Stormers​). 35´ Try de Stephan Lewies convertido por Garth April (Sharks 15-0 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Penal de SP Marais (Sharks 15-3 Stormers). 15´ Try de SP Marais convertido por él mismo (Sharks 15-10 Stormers). 22´ Try de Sbu Nkosi convertido por Garth April (Sharks 22-10 Stormers).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Growthpoint Kings Park de Durban.

Jaguares 15-39 Brumbies:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Bautista Ezcurra; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Leonardo Senatore, 7- Juan Manuel Leguizamón y 6- Tomás Lezana; 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Lucas Noguera Paz.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Santiago García Botta, 18- Enrique Pieretto, 19- Guido Petti, 20- Javier Ortega Desio, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Santiago González Iglesias y 23- Matías Moroni.

Amonestado: PT 39´ Agustín Creevy.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Aidan Toua; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Jordan Smiler, 7- Chris Alcock y 6- Scott Fardy; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Josh Mann-Rea y 1- Ben Alexander.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Nic Mayhew, 18- Leslie Leulua, 19- Blake Enever, 20- Jarrad Butler, 21- De Wet Roos, 22- Andrew Muirhead y 23- Andrew Smith.

Entrenador en jefe: Stephen Larkham.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 3-0 Brumbies). 12´ Try de Sam Carter convertido por Wharenui Hawera (Jaguares 3-7 Brumbies). 18´ Try de Tomás Lavanini convertido por Santiago González Iglesias (Jaguares 10-7 Brumbies). 25´ y 28´ Tries de Tom Banks (Jaguares 10-17 Brumbies). 40´ Penal de Wharenui Hawera (Jaguares 10-20 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 15´ Try de Henry Speight (Jaguares 10-25 Brumbies). 28´ y 32´ Tries de Andrew Muirhead convertidos por Wharenui Hawera (Jaguares 10-39 Brumbies). 37´ Try de Guido Petti (Jaguares 15-39 Brumbies).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: José Amalfitani de Liniers.

Lions 54-10 Kings:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Faf de Klerk; 8- Warren Whiteley (C), 7- Ruan Ackermann y 6- Kwagga Smith; 5- Franco Mostert y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Robbie Coetzee y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 16- Malcolm Marx, 17- Johannes Jonker, 18- Corne Fourie, 19- Lourens Erasmus, 20- Jaco Kriel, 21- Dillon Smit, 22- Jacques Nel y 23- Anthony Volmink.

Expulsado: PT 30´ Robbie Coetzee.

Entrenador en jefe: Johan Ackermann.

Kings: 15- Malcolm Jaer; 14- Alshaun Bock; 13- Berton Klaasen y 12- Luzuko Vulindlu; 11- Makazole Mapimpi; 10- Pieter-Steyn de Wet y 9- Louis Schreuder; 8- Tyler Paul, 7- Stefan Willemse y 6- Chris Cloete; 5- Wilhelm van der Sluys y 4- Irné Herbst; 3- Ross Geldenhuys (C), 2- Martin Bezuidenhout y 1- Schalk van der Merwe.

Ingresaron: 16- Kurt Haupt, 17- Dayan van der Westhuizen, 18- Mzamo Majola, 19- Lubabalo Mtyanda, 20- Thembelani Bholi, 21- Stefan Ungerer, 22- Stokkies Hanekom y 23- Ntabeni Dukisa.

Amonestados: PT 8´ y 30´ Irné Herbst y Chris Cloete.

Entrenador en jefe: Deon Davids.

Puntos en el primer tiempo: 10´ Try de Andries Ferreira (Lions 5-0 Kings). 18´ Try de Courtnall Skosan convertido por Elton Jantjies (Lions 12-0 Kings). 28´ Penal de Pieter-Steyn de Wet (Lions 12-3 Kings). 40+1´ Try de Kwagga Smith convertido por Elton Jantjies (Lions 19-3 Kings).

Puntos en el segundo tiempo: 1´, 9´ y 14´ Tries de Malcolm Marx, Jacques van Rooyen y Kwagga Smith convertidos por Elton Jantjies (Lions 40-3 Kings). 19´ Try de Luzuko Vulindlu convertido por Pieter-Steyn de Wet (Lions 40-10 Kings). 37´ Try de Faf de Klerk convertido por Andries Coetzee (Lions 47-10 Kings). 40+1´ Try de Andries Coetzee convertido por él mismo (Lions 54-10 Kings).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park de Johannesburgo.

Posiciones:

Grupo Australasia:

Franquicias Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders (C) 59 13 +247 2- Hurricanes (C) 48 12 +296 3- Highlanders (C) 45 13 +160 4- Chiefs (C) 45 12 +105 5- Blues (E) 33 13 +56 6- Brumbies 28 12 +26 7- Waratahs 19 12 -69 8- Force 17 12 -107 9- Reds 16 12 -131 10- Rebels (E) 8 12 -292

Grupo Sudafricano:

Franquicias Puntos Partidos Diferencial 1- Lions (C) 56 13 +218 2- Sharks (C) 42 13 +99 3- Stormers (C) 30 12 +3 4- Jaguares (E) 24 12 +3 5- Kings (E) 19 12 -80 6- Cheetahs (E) 16 13 -151 7- Bulls (E) 15 12 -124 8- Sunwolves (E) 7 12 -259

Referencias:

(C): clasificado a cuartos de final

(E): eliminado

Próxima fecha (2 y 3 de junio):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Blues-Reds 23:35 Crusaders-Highlanders

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:05 Chiefs-Waratahs 6:45 Brumbies-Rebels 8:55 Force-Hurricanes

Libres: Bulls, Cheetahs, Jaguares, Kings, Lions, Sharks, Sunwolves y Stormers.