Google Plus

La foto oficial, un momento imposible de olvidar para cada uno de los protagonistas. (British and Irish Lions).

Historia pura. Estas dos palabras sintetizan lo que viviremos en estas cinco semanas que marcarán este 2017. Ya quedó atrás la ardua preparación que realizaron en Gales. No queda tiempo para diagramar más cosas. En horas, el Okara Park de Whangarei se vestirá de fiesta para recibir al galardonado seleccionado de seleccionados. Sí, leyeron bien. Podrán observar a los mejores jugadoSKyTres de Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda en un mismo equipo. Desde figuras con trayectoria como Jonathan Sexton o el capitán Sam Warburton hasta el segunda línea Maro Itoje, una de las principales promesas que tiene la Rosa de cara a lo que se avecina.

Los Lions representan pasado, presente y futuro dentro de Gran Bretaña y, obviamente, también en la casa del Trébol. Los 41 hombres elegidos por el casualmente neozelandés Warren Gatland cargarán en sus espaldas el peso de una historia que comenzó en 1888, hace casi 130 años. Pero esta gira por Oceanía es totalmente diferente: al fervor que caracteriza a cada visita de este representativo al hemisferio sur, en esta ocasión se le suma la expectativa de cuatro naciones que saben que tienen en sus manos la oportunidad de dar un verdadero campanazo. Herir el orgullo de los hombres de negro será su principal objetivo.

Pese a que su cabeza está puesta en los partidos que afrontarán ante el representativo nacional de la NZRU (New Zealand Rugby Union), Gatland y sus dirigidos deberán salir a la cancha en otras siete oportunidades: la primera de ellas será ante los Barbarians neozelandeses, un equipo conformado por mayoría de proyectos que brillaron en la edición 2016 de la ITM Cup -la mejor liga doméstica que tiene Nueva Zelanda en la actualidad- más algunos jugadores que militan en el Super Rugby. Uno de ellos es nada menos que el apertura Bryn Gatland, hijo de Warren. Una vez que el debut quede atrás, los del viejo continente saltarán al verde césped del mítico Eden Park para medirse cara a cara con Blues, su primer rival de extremo peligro. Dicho cotejo se llevará a cabo el próximo miércoles; tres días más tarde, en el estadio AMI de Christchurch, en su camino aparecerá Crusaders, que hoy en día es el mejor equipo que tiene el rugby kiwi; el martes 13, en el Forsyth Barr de Dunedin, Highlanders, de gran presente, será el adversario a vencer; el sábado 17, en el estadio Internacional de Rotorua, Warburton y compañía se cruzarán con los Maori All Blacks que, para los que no lo conocen, es una especie de selectivo “B”; el 20, en el FMG de Hamilton, enfrente estará Chiefs, con Damian McKenzie, Aaron Cruden, Sam Cane y Brodie Retallick en su nómina.

Todo lo mencionado anteriormente deriva en el día clave: sábado 24 de junio. El escenario será, por segunda vez en esta travesía, el Eden Park. ¿El oponente de turno? Nada menos que el vigente bicampeón del mundo, y con todas sus figuras en cancha. Para quien escribe, el primero de los tres encuentros con mayor relevancia en la última década o, tal vez, desde el inicio del nuevo milenio.

Una vez consumada la batalla inicial ante Steve Hansen y sus pupilos, los Lions solo tendrán tres días para reponerse y salir al escenario: el miércoles 27, en el estadio Regional de Wellington, Hurricanes, con los hermanos Beauden y Jordie Barrett, Dane Coles y TJ Perenara como caras principales, será el invitado a la gran cita.

Para bajar la persiana, los dos juegos finales ante los líderes del ranking de la World Rugby: el sábado 1° de julio, también en Wellington; una semana más tarde, nuevamente en el Eden Park.

Se acabó la espera, señoras y señoras. Ya se avecina la hora cero para los British and Irish Lions, que tienen en su poder la oportunidad de dejar su sello en los libros de este deporte.

Así formarán ante Barbarians: 15- Stuart Hogg; 14- Anthony Watson; 13- Jonathan Joseph y 12- Ben Te’o; 11- Tommy Seymour; 10- Jonathan Sexton y 9- Greig Laidlaw; 8- Taulupe Faletau, 7- Sam Warburton (C) y 6- Ross Moriarty; 5- Iain Henderson y 4- Alun-Wyn Jones; 3- Kyle Sinckler, 2- Rory Best y 1- Joe Marler.

Reservas: 16- Jamie George, 17- Mako Vunipola, 18- Tadhg Furlong, 19- George Kruis, 20- Justin Tipuric, 21- Rhys Webb, 22- Owen Farrell y 23- Elliot Daly.

Fixture:

Partido Rival Día y horario Estadio 1° Barbarians neozelandeses Sábado 3 de junio (4:35) Okara Park de Whangarei 2° Blues Miércoles 7 de junio (4:35) Eden Park de Auckland 3° Crusaders Sábado 10 de junio (4:35) AMI de Christchurch 4° Highlanders Martes 13 de junio (4:35) Forsyth Barr de Dunedin 5° Maori All Blacks Sábado 17 de junio (4:35) Internacional de Rotorua 6° Chiefs Martes 20 de junio (4:35) FMG de Hamilton 7° All Blacks Sábado 24 de junio (4:35) Eden Park de Auckland 8° Hurricanes Martes 27 de junio (4:35) Regional de Wellington 9° All Blacks Sábado 1° de julio (4:35) Regional de Wellington 10° All Blacks Sábado 8 de julio (4:35) Eden Park de Auckland

Aclaración: los horarios corresponden a la Argentina.