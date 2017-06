Google Plus

Tras casi una hora sin poder perforar la defensa de los Barbarians neozelandes, Anthony Watson, clave en los British and Irish Lions, consigue sumar de a cinco. (The Telegraph).

Ante casi 20 mil personas que ocuparon las gradas del estadio mundialista ubicado en la isla Sur, los dirigidos por Warren Gatland tuvieron su primera salida al escenario. Su actuación estuvo por debajo de lo esperado, principalmente por el rival que tenían enfrente, que en los papeles asomaba como el escollo más sencillo en su travesía por territorio maorí.

La visita fue sorprendida, así de simple y sencillo. Si bien el resultado les terminó sonriendo, el nivel de juego decidió mirar para otro lado. Jamás pudieron alcanzar lo que se propusieron. Se los vio incómodos desde el primer hasta el último minuto. La producción de la pareja de medios compuesta por el escocés Greig Laidlaw y el irlandés Jonathan Sexton. En ellos se vio reflejado lo que evidenció el resto del equipo: falta de ideas, desorientación y, principalmente, sorpresa por cómo se les plantó un oponente plagado de jugadores sin experiencia en la élite y otros que recién están comenzando, como lo son Lachlan Boshier (Chiefs), Andrew Makalio (Crusaders), Sam Vaka (Counties Manukau y con pasado en el seleccionado de juego reducido) y Bryn Gatland, hijo de Warren y actual hombre de Blues.

51. Ese fue el número de minutos que tardaron los Lions en vulnerar el ingoal de los dueños de casa. El encargado de apoyar fue el inglés Anthony Watson. A excepción de esto, poco y nada para un representativo que dentro de doce meses cumplirá 130 años. Lo mejor vino desde el banco con el galés Rhys Webb y Owen Farrell, la gran figura de la Rosa que a comienzos de año ganó el Torneo de las Seis Naciones.

No habrá tiempo de descanso para los del viejo continente. El miércoles, en Auckland, se medirán ante Blues, la primera de las cinco escuadras del Super Rugby que tendrán en su camino. ¿Podrán mejorar o lo ocurrido en Whangarei es un indicativo de lo que se aproxima?

Síntesis del encuentro:

Barbarians neozelandeses (7): 15- Luteru Laulala; 14- Sam Vaka; 13- Inga Finau y 12- Dwayne Sweeney; 11- Sevu Reece; 10- Bryn Gatland y 8- Jack Stratton; 8- Mitchell Dunshea, 7- Lachlan Boshier y 6- James Tucker; 5- Keepa Mewett y 4- Josh Goodhue; 3- Oliver Jager, 2- Sam Anderson-Heather y 1- Aidan Ross.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Tolu Fahamokioa, 18- Marcel Renata, 19- Matt Matich, 20- Peter Rowe, 21- Richard Judd, 22- Jonah Lowe y 23- Joe Webber.

Entrenador en jefe: Clayton McMillan.

British and Irish Lions (13): 15- Stuart Hogg; 14- Anthony Watson; 13- Jonathan Joseph y 12- Ben Te’o; 11- Tommy Seymour; 10- Jonathan Sexton y 9- Greig Laidlaw; 8- Taulupe Faletau, 7- Sam Warburton (C) y 6- Ross Moriarty; 5- Iain Henderson y 4- Alun-Wyn Jones; 3- Kyle Sinckler, 2- Rory Best y 1- Joe Marler.

Ingresaron: 16- Jamie George, 17- Mako Vunipola, 18- Tadhg Furlong, 19- George Kruis, 20- Justin Tipuric, 21- Rhys Webb y 22- Owen Farrell.

No ingresaron: 23- Elliot Daly.

Entrenador en jefe: Warren Gatland.

Puntos en el primer tiempo: 16´ Penal de Jonathan Sexton (Barbarians neozelandeses 0-3 British and Irish Lions). 22´ Try de Sam Anderson-Heather convertido por Bryn Gatland (Barbarians neozelandeses 7-3 British and Irish Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Penal de Greig Laidlaw (Barbarians neozelandeses 7-6 British and Irish Lions). 11´ Try de Anthony Watson convertido por Owen Farrell (Barbarians neozelandeses 7-13 British and Irish Lions).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Okara Park de Whangarei.