El sueño argentino cada vez más latente

Finalizó la temporada de la Fórmula 3, pero no la actividad de la categoría en lo que va del 2022... Ya que en estos días, precisamente a partir de hoy hasta el viernes, se realiza en el Autódromo Internacional de Jerez, en España, las pruebas post temporada, última fecha del calendario.

Tras completar la espectacular campaña en el TOP 10, Colapinto vuelve a subirse al monoplaza, ahora para las pruebas y lo hará con el equipo campeón de la F2, MP Motorsport, misma scuderia con la que disputó la Fórmula Regional European Championship. Y con quién realizó los test de la anterior temporada (2021), logrando el tiempo más rápido en el segundo día.

En la jornada de hoy, Francco se ubicó en el puesto 16° luego de que sacaran las sumatoria de tiempos en ambos entrenamientos, obteniendo como su mejor registro 1:31.440, a +0.940 décimas de la punta, en pista fue P14° por la mañana y P27° por la tarde.

Ayer por la tarde, en una entrevista virtual con Carburando y Corazón de F1, María Catarineu de Bullet Sport Management, comentó el plan que podría llegar a seguir el argentino, para estar en la Fórmula 2 dentro de unos años. Y como una bomba extra, habló de las posibilidades existenciales de correr en la máxima categoría!

"Contractualmente hablando, el salto a la F2 no depende de su resultado con MP, pero la lógica dice que si franco no hace un resultado esperado, a lo mejor ese contrato no se puede cumplir, pero no me parece un problema, porque estamos seguros que Franco con MP y siendo su segundo año, va a estar arriba"