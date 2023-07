Companc y Varrone completaron con éxito las 24H de SPA

Fin de semana de "Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS" en Spa Francorchamps... Este finde, la categoría disputó el evento "Crowdstrike 24h of the Spa" (ronda 4 de la temporada, fecha 2 de la copa endurance), considerada la carrera más importante de los autos GT, con presencia argentina, en dos de sus cinco divisiones.

Por un lado, estuvo presente Ezequiel Pérez Companc y Madpanda Motorsport, en la clase Silver Cup, con una gran actuación a pesar de los diversos inconvenientes, que perjudicaron en el resultado, en una fecha en el que se podía aspirar al podio... A su vez, como piloto invitado de AF Corse, estuvo Nico Varrone, a bordo de una Ferrari 296. El "Flaco + Vida", quien viene de ser campeón en las 24H de Le Mans Centenario, sufrió muchas complicaciones que impidieron cerrar una fecha sin amarguras.

Muchos problemas técnicos que nos complicaron desde el inicio pero nunca dejamos de empujar y pudimos terminar la carrera.

Gracias a mis compañeros y a AF Corse por el buen trato y recibimiento este fin de semana!

Foto: GT World

RESUMEN SILVER CUP

La carrera para Ezequiel y Madpanda, iniciaba con el pie derecho... En el Warm Up, el equipo había mostrado en pista que estaban para dar pelea, a pesar de haber clasificado en el fondo de su clase. Tras un comienzo demorado con Safety Car, por las condiciones del circuito (mucha agua en pista), donde estuvieron girando durante media hora en spa con el coche de seguridad, el argentino puso en marcha el plan "recuperar". Las condiciones y el ritmo que había adelantado en prácticas anteriores, empezaron a dar frutos, al cabo de las primeras dos horas, "los pandas" ya se encontraban en lucha por el top 5, habiendo largado desde el fondo. Poco después, las chances de podio crecían exponencialmente, estaba siendo una épica remontada para "Sakura"...

La situación se mantuvo por varias horas, hasta que un problema mecánico cuando se cumplía la mitad de carrera (12/24hs) los retrasó en boxes, demandando muchas vueltas pérdidas y la posibilidad de luchar por el podio... Diferentes abandonos, le permitieron avanzar en el clasificador general, sobre el final, consiguió subir un puesto más, para finalmente terminar P5° en su clase (P39° Gral).

Foto: GT World

RESUMEN BRONCE CUP

Para Nico, desafortunadamente no tuvo el comienzo que hubiera querido en esta nueva edición de las 24H de Spa... Después de los primeros minutos neutralizados por las condiciones del circuito, el equipo sufría un retraso en boxes pasada la primera hora. Luego de la recarga habitual de combustible y cambio de neumáticos, un principio de incendio cuando realizaba la detención, alertó al equipo, si bien pudieron solucionar el susto, tras el cambio de piloto, Nico volvía a pista con dos vueltas perdidas. Sin embargo, horas más tarde, la Ferrari volvería a tener problemas, ahora en la dirección... Y para colmo, las malas noticias no paraban de llegar, más problemas en el auto, obligan otra detención, una que demandaría trabajo y tiempo, recién llegando a la hora 7 de carrera, el equipo podía regresar a pista, con el objetivo de terminar el evento, ya que se encontraban a 12 vueltas de los líderes.

En las horas siguientes, volvía a subirse el "Flaco + Vida" para un nuevo stint, pero un coche de seguridad que se mantendría por dos horas girando en pista, le daría la posibilidad de girar tan solo 1 hora en velocidad de carrera. Algunos incidentes, dieron una mano para que el equipo avance en la tabla general. Ya en las últimas horas, Varrone que no pudo casi girar en la madrugada, toma el control de la Ferrari, siendo su último stint en pista, marcaba sectores violeta en la clase Bronce, sobre el final. lograba recuperar puestos en la clase, para finalmente cerrar en el puesto 12° (P43° Gral).