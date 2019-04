Finales NBA: Incuestionable victoria de Miami y la serie que viaja empatada a San Antonio

La derrota del jueves en el primer juego de las Finales de la NBA 2013, no apartó un centímetro los planes iniciales de los Heat. Ayer, en el segundo frente a frente de la serie, destruyeron a los San Antonio Spurs, 103 a 84. Si a la primera mitad el marcador llegó con un incierto 50/45 a favor de Miami, San Antonio aún con vida al invitado no esperado, Dany Green, 12 puntos (4/4 desde la línea de tres) y, Gary Neal con 8 (2 de 2 en triples) en la segunda mitad, todo se volvió muy cuesta arriba para el equipo visitante, que cayó 53/39. Solo 3 puntos para Tim Duncan y 3 para Tony Parker (terminarían con 9 y 13 respectivamente), demasiado poco para dos jugadores que aportaron durante todo los playoffs, 17.8 y 23 puntos por partido. Mientras tanto, Emanuel Ginóbili (17:52 en cancha), miembro restante del Big Three, terminó el partido con 5 puntos (2/6 en tiros de campo, 1/5 en triples), 2 rebotes defensivos, una asistencia, un robo y tres pérdidas. Este último rubro, una de las claves de la derrota: 16 para los Spurs, 6 para los Heat, cuando en el primer partido se había cerrado con un 4-8.

Parciales de 22/22, 23/28, 20/25 y 19/28

Mantener a LeBron James por debajo de los 20 puntos, no significa nada. Ayer, el MVP de las dos últimas temporadas terminó con peores números que en la primera noche de las finales. Anotó menos puntos, bajo menos rebotes y asistió menos a sus compañeros (17/8/7, frente a los 18/18/10, triple doble del primer juego). Aún así, James fue determinante. 13 de sus 17 puntos, fueron anotados en la segunda mitad y ya con el partido liquidado, 8:20 para el final y Miami arriba por 19, apareció justo de debajo del aro, para meterle una impresionante tapa al brasileño Splitter quién en carrera, se disponía a volcarla.

Como Dany Green apareció en los Spurs para mantener al equipo aún con posibilidades (17 puntos, 6/6 en tiros de campo, 5/5 en triples), Mario Chalmers fue el hombre de los Heat: 19 puntos para el ayuda titular, que se quedó con el mejor goleo del partido, por sobre sus compañeros Dwayne Wade (10), Chris Bosh (12) y el propio James (17). Además, desde el banco, Miami aportó más puntos que los Spurs. Un 40/32 en parte, al buen trabajo de Ray Allen con 13 puntos, seguidos por Miller y Chris Andersen, ambos con 9 puntos.

No hay secretos. El abultado resultado indica que los San Antonio tuvieron una mala noche, principalmente, en las pérdidas de balón y en las segundas opciones de tiro.

Si en la primero categoría los Spurs sufrieron más en su propio aro las 16 pérdidas de ayer (5 de Parker, 3 de Ginóbili), frente a las 4 de la primera noche, los puntos en segundos intentos, también se reflejaron en el marcador final. Se tomaron más rebotes ofensivos (15 ayer, 6 el jueves) pero se falló más en esas opciones: 6/15, frente al 8/10 del inicio. También se perdió el duelo en la pintura 38 a 46, mientras que en la victoria de la apertura, se ganó 40 a 34.

La palabra de Ginóbili

En la rueda de prensa posterior al partido, Emanuel Ginóbili dejó algunas frases que hacían equilibrio entre la frustración del resultado y el contextualizar positivamente el empate a uno en la serie, de cara a los tres juegos en el AT&T de San Antonio.

El sentir del equipo: "Estamos desilusionados. Después de hacer un gran primer juego, no podemos volver sentir esto, a jugar así. Hicimos un pobre partido, en la segunda mitad ellos nos pasaron por arriba. Ellos movieron el balón, nos presionaron y en ofensiva, ya sabemos. Corrieron, penetraron, hicieron lo que quisieron. Una pobre segunda mitad y decepcionados. Estamos en las Finales de la NBA, y no podemos volver a jugar así, eso seguro. "

La diferencia entre el primer y segundo partido: "Nosotros no cambiamos los sistemas ni las ideas generales. Nosotros somos los que somos, y ellos son los que son. Ellos no hicieron un gran primer juego, y nosotros si. Creo que ellos lo hicieron mejor. Más agresivos, mejor muñeca, forzaron pérdidas nuestras, corrieron más. Ellos lo hicieron mucho mejor."

El rendimiento del Big Three y el resto del equipo: "Nosotros estuvimos mal y creo que ellos lo hicieron bien. Estamos contentos por eso. Sabemos que muchas de las razones por la que hoy estamos acá, es por la terrible temporada que hicieron. Leonard tuvo 14 rebotes, Danny (Green), tiró cinco de cinco en triples, eso ayuda mucho a nosotros.

La dura derrota y serie empatada: "Si me preguntaban antes de viajar a Miami, te respondía Ok, lo acepto. Uno a uno y perder por 20, me lo quedo, no hay problema. Pero, después de ganar el primero, te olvidas de eso. Ya está cerrado. Son otros partidos y querés ganar hasta el séptimo juego también. Claro, después y mirando el resultado, estás uno a uno, pero, sabés, no podés jugar así unas finales de la NBA. Tenemos darnos más confiaza y sentirnos mal, con nosotros mismos".