Atenas le ganó sobre el filo de la navaja a Quilmes

Atenas le marcó la cancha a Quilmes, pero para eso tuvo que pasar mucha agua debajo del puente marplatense. A pesar de que faltan pocos partidos para la culminación de la fase regular de la Liga Nacional, los equipos no se relajan y suman puntos para ubicarse de la mejor manera en la tabla y en los playoffs. Lejos de relajarse y de caer en una zona de confort, Nicolás Casalánguida junto con sus dirigidos van por más y siguen demostrando que son candidatos a pelearle codo a codo a San Lorenzo el máximo título.

En términos resultadísticos, ambos entrenadores no se fueron contentos porque las defensas no trabajaron tal como lo habían planificado en la semana. De hecho, jugar golpe por golpe no suele ser un remedio que cure la enfermedad, sino que aumenta las probabilidades de mortandad en el partido. Los técnicos prefieren la preeminencia de la defensa sobre el ataque ya que como una frase lo indica: "Los ataques ganan partidos y las defensas obtienen campeonatos".

En esta ocasión el juego se definió por detalles. En el preámbulo del primer suplementario, Atenas marcó un parcial de 8 a 2, fruto de un gran trabajo en el rebote ofensivo. Quilmes estuvo impreciso pero lo pudo haber ganado a través de un lanzamiento ejecutado por el francotirador Eric Flor que finalmente no entró.

El equipo cordobés ganó el partido por consistencia, insistencia y eficacia en los últimos minutos, justo cuando Quilmes mostró síntomas de cansancio. El carácter revolucionario de Atenas perforó el punto débil del status quo marplatense en base a las buenas actuaciones de Donald Sims que marcó 18 unidades, el gran partido de Nicolás Romano con 29 unidades, el aporte inquebrantable de Juan Fernández Chávez con 19 puntos y un siempre rendidor Roquez Johnson que anotó 15 puntos. El trabajo de Sims fue notable ya que tuvo que redoblar esfuerzos debido a la ausencia de Juan Pablo Cantero.

Por el lado de Quilmes, Omar Cantón y Nicolás Basualdo dieron la cara por el equipo, anotando 28 y 14 puntos respectivamente. El santiagueño Enzo Ruíz se anotó en el lote de goleadores con 26 puntos.

Es de destacar que hubo un gran trabajo defensivo de los dirigidos por Javier Bianchelli, pero nada pudieron hacer cuando Nicolás Romano y Juan Fernández Chavez aparecieron en toda su plenitud. Con esto, Atenas amplía sus espacios de reserva y su patrimonio basquetbolístico. De ahora en más, todo dependerá de la conservación de esas conquistas y del máximo aprovechamiento de estas victorias.

Estadísticas del juego



Quilmes 116 (99): Nicolás Ferreyra 8, Eric Flor 11, Enzo Ruiz 26, Ricky Sánchez 3, Iván Basualdo 14; Omar Cantón 28, Emiliano Basabe 8, Bruno Sansimoni 18, Maximiliano Maciel 0. DT: Javier Bianchelli



Atenas 117 (99): Donald Sims 18, Juan Fernández Chávez 19, Leonardo Lema 8, Nicolás Romano 29, Roquez Johnson 15; Weyinmi Rose 1, Jerome Meyinsse 22, Mateo Chiarini 0, Diego Lo Grippo 3, Tomás Gutiérrez 2. DT: Nicolás Casalánguida



Parciales: 24-18, 18-16, 25-29, 99-99 (32-36)



Árbitros: Fernando Sampietro – Javier Mendoza – Gonzalo Delsart



Estadio: Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata)

Las mejores jugadas del partido