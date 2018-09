El debate: el legado de Manu Ginóbili

El lunes 27 de agosto de 2017, a través de su cuenta de Twitter, el basquetbolista más reconocido de Argentina anunció su retiro.

Manu Ginóbili, “el pibe de 41”, dejó las canchas después de 23 años de carrera: con un fugaz paso por Argentina e Italia, donde su mayor logro fue la tricorona en el país itálico; sus pasos más destacados los realizó en los Spurs, durante 16 temporadas de la NBA.

Ganador de 4 anillos NBA, un oro y un bronce en Juegos Olímpicos con la Selección Argentina, entre otros numerosos premios grupales e individuales; Manu, comienza hoy un nuevo paso en su carrera, fuera de las canchas de básquet.

Luego de su aviso numerosos representantes de deporte en general, como también fanáticos, manifestaron en sus redes sociales sus sentimientos ante esta decisión. En la mañana del martes se publicó en el diario “La Nación” la tradicional columna del basquetbolista donde en esta ocasión expresó el motivo por el cual decidió dejar su carrera como deportista en este momento; como también recordó algunos de los hechos más destacados de su historia. Unas de las frases más loables en su texto fueron:

“La verdad es que no me quedó nada pendiente. Es más, me di el gustito en los últimos tres años de jugar como uno quisiera hacerlo con sus amigos, sin sentir la presión de ser el responsable exclusivo de lo que pueda suceder, con la sensación de 'yo ya di todo lo que pude'”.

Y claro que lo diste todo Manu, sos una leyenda, no solo en el básquet en el deporte y por sobre todas las cosas en el deporte argentino. En esta nota cada uno de los redactores de Vavel Básquet analizó su legado: ¿Quién es Manu Ginóbili para el básquet?

Juani Alburquerque | @JuaniA10 : "El legado que nos deja al básquet argentino es inmenso"

Manu Ginóbili pasó a ser una leyenda más del básquet mundial. El hecho de que se haya retirado sólo deja lugar a que reflexionemos un poco sobre su carrera. Quizás las estadísticas nos ayuden un poco, pero creo que pasarán muchos años y recién ahí nos daremos cuenta de la grandeza de Manu en el deporte.

El bahiense logró romper las barreras de la NBA y se convirtió en una de las figuras internacionales más respetadas en la historia. Incluso no sólo se cansó de recibir elogios de parte de entrenadores, jugadores y ex jugadores de básquet, sino que también logró que deportistas de otras disciplinas destaquen el sacrificio y el valor de querer seguir jugando a su edad.

Yo creo que pasarán los años y el legado que nos deja al básquet argentino es inmenso. Pero dentro de poco empezaremos a ver no sólo a argentinos, sino también a diferentes estrellas nuevas que serán comparados con él. La carrera de Manu será algo que sobre todo los argentinos van a querer imitar con el paso del tiempo. Manu nos ha dejado, pero a cambio dejó asentado las semillas para que las nuevas camadas argentinas lo emulen.

Hernan Moreyra | @HernanM97 : "Yo quiero ser Manu Ginóbili"

Se retiró el mejor deportista que ha tenido el país, no hay dudas. Con el diario del lunes, lo más fácil sería hablar de la carrera que Ginóbili logró a lo largo de todo este tiempo. Pero eso no solo implicaría faltarle el respeto a él, sino a mí también. Manu no nació para ser una estrella, nació para demostrarle al mundo que con sacrificio, inteligencia y dedicación, todo se puede.

Ayer colgó las zapatillas una persona que en 1999, era totalmente ignorada por una nación de más de 279 millones de habitantes, excepto para dos personas: Robert Buford y Gregg Popovich. Desde ese entonces, Manu se dedicó a forjar su propia historia. Siempre con el esfuerzo y la inteligencia como principales armas, para poder mejorar sus virtudes pero mejor aún, saber esconder sus falencias.

Manu rompió con todos los estereotipos profesionales y personales posibles. No solo modificó la forma de sentir al básquet, sino que cambió una cultura. Su legado es mucho más grande que los títulos que consiguió durante toda su carrera, su legado se resume en todas esas personas soñadoras que dicen abiertamente: “Yo quiero ser Manu Ginóbili”. Agradezco poder haber sido contemporáneo tuyo, agradezco poder tener la posibilidad de aprender tanto de vos. GRACIAS MANU.

Santiago Cánepa | @SantiagoCanepa1 : "Logró popularizar el deporte en todo un país donde lo único que se habla es fútbol"



Emanuel David Ginóbili es, fue y será uno de los deportistas más grande de la historia de Argentina (por no decir el mejor), el basquetbolista más importante de esta nación y uno de los extranjeros que más revolucionó la NBA.

Manu representa aquel sueño que todo basquetbolista quiere alcanzar, demuestra que con esfuerzo podes lograr grandes cosas, de chico no lo convocaban a la Selección de Bahía Blanca y hoy se lo conmemora por ser el basquetbolista más grande del país, solo por el esfuerzo que tuvo. Logró popularizar el deporte en todo un país donde lo único que se habla es fútbol, revolucionar el básquet, jugando de una forma distinta y dejando un sello en la NBA: El Eurostep.

Manu es un antes y un después en el básquetbol argentino. Llegar a la NBA, mantenerse en ella por 16 años, ganar cuatro anillos y además ganarte el reconocimiento de todos los jugadores en esa liga, es un antes y un después. Ganar una medalla de oro con tu país, siendo el estandarte de ella, metiendo una bola con una palomita en el último segundo y ser el único equipo que le ganó una medalla de oro al Dream Team y tantos otros pergaminos, hacen que Manu sea hoy el jugador que más marco época en básquetbol argentino. Gracias por todo Manu, te vamos a extrañar.

Manu representa un arquetipo cultural deportivo a seguir en la Argentina porque trasciende y rompe con el paradigma exitista que impera en los distintos órdenes del país.

Lucía Romero | @luciaromeroo : "Con sudor y pasión, llegó a la gloria"

Las palabras que se digan hoy, luego de su retiro, no son diferentes a las que se decían antes. Nadie puso en tela de juicio, durante todos estos años, que Emanuel Ginóbili es uno de los mejores jugadores del básquet mundial. Y nunca podrán decir que no sos el mejor de toda la Argentina.

En un país donde el fútbol es el sol del universo, en estos últimos años hubo una generación que cambio la visión del básquet y Manu es el referente número uno. El que, con sudor y pasión, llegó a la gloria. Hoy es el ejemplo a seguir de millones de jóvenes, el estandarte de un deporte en Argentina y una muestra de todo lo que se puede lograr con esfuerzo.

Es difícil aceptar que ya no estarás en las canchas, pero sabemos y entendemos el por qué, pero además nos consuela que esto no quedó acá; ahora sos parte de la historia. Se podrían escribir miles de palabras sobre Manu, sus logros y su talento, pero hoy las más adecuadas me parecen: Gracias Manu.