San Martín y una situación inmejorable para los playoffs

Google Plus

Juan Pablo Cantero le aporta experiencia al equipo correntino. Foto: Liga Nacional

El proyecto dirigencial de San Martín de Corrientes está encontrando resultados en la actualidad de la Liga Nacional. Esta "propuesta" deportiva no sólo se cimentó por el apoyo de la faz política, social, mediática y económica, sino que también encontró un apoyo en términos resultadistas. En estos momentos, el que tiene un papel central, casi en primera plana es Sebastián González. El cordobés dirigió bien a equipos como 9 de Julio de Río Tercero y tuvo su momento de vidriera en Atenas de Córdoba. Estas experiencias le sirvieron para no cometer los mismos errores tácticos y estratégicos, de hecho esto no ocurrió en la presente temporada.

La tabla de posiciones de la actual temporada de la Liga Nacional arroja que en la Zona norte domina como amo y señor el conjunto rojinegro correntino, mientras que en la Zona sur aparece en la cúspide San Lorenzo de Almagro como los mejores récords. Si bien es cierto la estadística resulta un aporte y una arista fundamental para analizar el rendimiento de un equipo, también es necesaria la parte cualitativa, es decir aquella que obedece a la dinámica del juego y que allí se puede observar la capacidad de resolución de cada una de las piezas por las que apostó Sebastián González.

El primer acierto del joven DT cordobés fue la elección de los jugadores y su respectiva jerarquía: en el plantel están Reynaldo García y Juan Pablo Cantero. Ambos bases se complementan ya que el cubano es determinante en el ataque, a partir de su muy buen manejo del uno contra uno. En otras palabras, de su técnica ofensiva. "JP" Cantero es un administrador de la pelota que cuenta con criterio suficiente para hacer que las piezas funcionen y cumplan con la planificación realizada por Sebastián González. Como dijo alguna vez Pablo Mouche, exPreparador Físico de la Selección Argentina: "El base debe ser un ajedrecista". Siguiendo con el análisis, también hay que tener en cuenta a Leonardo "Coco" Mainoldi, Federico Aguerre, Damián Tintorelli, un más rendidor Jeremiah Wood (uno de los mejores foráneos de la competencia), Matías Lescano y Lucas Faggiano. El exjugador de San Lorenzo y nacido en las divisiones inferiores de Bahía Basket es un revulsivo dentro del planteo de Sebastián González. Esta clase de jugadores se caracterizan por tener rompimientos, son decididos en las penetraciones hacia el cesto y sobre todo atraen marcas. Allí cobra importancia para saber habilitar a sus compañeros y saber dar el pase extra que encuentre mejor ubicado a un alero-tirador o a un interno.

El conjunto correntino supo sortear, de manera brillante, los escollos más difíciles como Estudiantes de Concordia, Instituto, Regatas y Quimsa. No solo eso sino que también se las ingenió para doblegar a equipos que tuvieron participación internacional y de buen pasar basquetbolístico como es el caso de Bahía Basket y San Lorenzo de Almagro. En esa misma linea, también entra Ferro que tiene como principal baluarte a Franco Balbi. De esta manera, San Martín de Corrientes se alimentó en las victorias y, fundamentalmente, en las derrotas (algo difícil en el básquet de estas épocas).

A partir de las 21:30 hs, el "Rojinegro" correntino recibirá en el Fortín a Boca Juniors con el firme propósito de llegar pleno a playoffs de la Liga Nacional.