Champions League: Dolorosa eliminación del Málaga y semifinal para el Real Madrid

Dolorido y en la puerta del vestuario visitante del BVB Stadiom, Martín Demichelis, enfrentaba los micrófonos: ¨Probablemente quedamos eliminados de la manera más dolorosa posible¨. El Málaga de Manuel Pellegrini recibe dos goles en tiempo suplementario, el último en claro offiside, cae frente al Borussia Dortmund 2-3 y es eliminado de la Champions League, edición que lo tenía como equipo debutante y revelación, esta temporada.

¨Jugamos bien durante los noventa minutos e incluso pudimos haber hecho el 1-3, pero luego nos hicieron dos tantos y eso nos dolió mucho¨, decía el ex River quién precisamente, se vio involucrado en las dos fatídicas jugadas. La primera en el minuto noventa y uno, cuando un falló de cálculo tras un pelotazo frontal, le impide cabecear la pelota, jugada que es aprovechada por los alemanes para que después de una serie de rebotes, Reus ponga el 2-2 que todavía clasificaba a los españoles. El tercero, el del golpe final, llegó tras un centro de Lewandoski. Con hasta cuatro jugadores en offiside, esta vez sí fue Demichelis el que alcanza a despejar, pero la segunda jugada es aprovechada por Reus que tras un centro raso al área chica, encuentra a Schieber que lo intenta y a Felipe Santana, quién termina de introducir la pelota en el arco de Caballero, y decretar el triunfo con sabor a hazaña. Las palabras finales del central, reflejaban el sentir de todo el equipo: ¨Podemos volar a casa con la cabeza bien alta. Casi nadie creía que podíamos hacerlo después que empat´ramos 0-0 en el partido de ida, pero estuvimos más cerca de la victoria que ellos. Creo que hubiéramos merecido un lugar en las semifinales¨.

El ¨si se puede¨ con que el equipo de Manuel Pellegrini fue despedido en el aeropuerto, encontró rápidamente sustento en el partido. Con un golazo, el ex jugador de la selección española, Joaquín, hacía lo que en principio era lo importante. Marcar de visitante. Después tocaba aguantar y apareció quién en España, se preguntan con más frecuencia cuando será su momento en el arco de Argentina. Wilfredo Caballero fue fundamental en la ida, y lo fue también en Alemania. No pudo con Lewandoski a los cuarenta minutos de esa parte inicial, pero si con Goetz en dos oportunidades y también con Reus, autor del gol del empate: ¨Estamos todos devastados. Jugamos muy bien y tiramos nuestro lugar en las semifinales en el último minuto. Es una píldora difícil de tragar. Había un grupo grande de jugadores que participaron en su tercer gol y lamentablemente no logramos despejar el balón, a pesar de que deberíamos haberlo hecho. Aun así, no debemos permitir bajar un ápice nuestras cabezas después de esto. Tenemos que mirar hacia adelante y fijarnos nuevos objetivos para el futuro¨, expresaba el ex arquero de Boca.

A menos de diez minutos para el final, Isco juega en profundidad a Júlio Baptista y el ex hombre de la selección brasileña y el Real Madrid, define ante la salida del arquero Weidenfeller. Era gol, pero por las dudas, Eliseu se encarga de rematar el grito. Después y ya en tiempo extra, la historia conocida.

Real Madrid, a semifinales con derrota

No hubo ni revancha, ni infierno turco. Hubo pequeño susto y poco más. El Real Madrid cae en Estambul 3-2 pero, gracias al 0-3 del último martes en el Santiago Bernabéu, ya tiene su lugar asegurado entre los semifinalistas de la Champions League.

Como en la ida, otra vez Cristiano Ronaldo, goleador de la competición con once goles, apagó cualquier intento de remontada del Galatasaray, prematuramente. A los siete minutos, el equipo de la capital de España ganaba 0-1 y la eliminatoria casi sentenciada. El portugués cerro de derecha una interesante asociación entre los también compañeros en la selección alemana, Ozil y Khedira.

El golpeo certero de Cristiano y la presión bien arriba y desde el comienzo del partido, es la fórmula de Mourinho, para poner el partido donde más le gusta. Una defensa firme, permite esperar para salir rápido de contra. Anoche no fue la excepción. El equipo turco, llegaba pero no terminaba las jugadas y de manera vertical, el Real Madrid aprovecha los espacios. Lo tuvo Ángel Di María, titular al igual que Gonzalo Higuaín, pero el arquero de la selección Uruguaya, Fernando Muslera, evitó el segundo gol del partido. El ex Rosario Central jugó los noventa minutos mientras que Higuaín, fue reemplazado a falta de doce para el final, por el francés Benzema.

Doce minutos del segundo tiempo, y llegó el tímido descuento del Galatasaray. Eboue se encontraba con un centro de Sneijder desde la izquierda, para meter un disparo seco, en el ángulo derecho de Diego López, titular indiscutible de Mourinho, con Casillas ya de regreso tras su lesión.

A falta de poco menos de veinte minutos, el holandés Smeijder no la inició, pero la terminó, para dar vuelta el resultado. Un minuto más tarde, fue el ex Chelsea inglés, Didier Drogba, el que ilusiono a todo un estadio, para poner de taco, el 3-1. Lo que parecía, no lo fue. Dos minutos de descuento y otra vez Ronaldo, para liquidar, ahora sí , la eliminatoria. Vigesimocuarta vez en su historia, que el Real Madrid está en semifinales de la máxima competición europea. Esta vez, y como en las últiamas dos ediciones, con José Mourinho. ¨Ahora tenemos una semifinal que jugar ante un gran equipo. Todavía no sabemos quién será nuestro rival, pero sin duda será un gran adversario. Será difícil, pero ahora es tiempo para disfrutar y no de estar nervioso o temer a nadie.

Lo más importante es estar en semifinales. No me gusta perder nunca. En algunos momentos la eliminatoria estuvo abierta, y no debería haber sido así. Tendríamos que haber dejado sentenciada la eliminatoria antes del descanso, pero cuando se juega con esta pasión y con el público a favor, puede suceder. Hemos perdido el control del balón, ellos han marcado y se han venido arriba, y se ha complicado¨. El técnico portugués, siempre llego a esta instancia cada vez que compitió por el título.