Rafaela superó a San Martin, en un partido con final polémico

La noche santafesina era el escenario de un encuentro importante por la permanencia en la Primera. Atlético de Rafaela acumulaba cinco encuentros consecutivos sin caer, y lograba de a poco alejarse de la zona caliente de abajo. San Martin de San Juan, permanecía dentro del pelotón conformado por los tres que descenderán al finalizar el torneo. Pero mostrando mejor juego, y cosechando una seguidilla de cuatro partidos sin perder, se ilusionaba.

Rápidamente los sanjuaninos se pudieron poner en ventaja de la mano de Lucas Landa, que luego de un buen centro de Cristian Álvarez, la mandó a la red de cabeza. Con ese resultado, los dirigidos por Rubén Forestello quedaban por arriba de Independiente en los puestos del descenso.

Ambos equipos dieron lugar a un encuentro por demás peleado, y muy friccionado. Y si Rafaela no podía ponerse de pie luego del gol, la expulsión de Matías Fissore a los 29’ lo desgastaría aún más emocionalmente. Tuvo algunas chances generadas por Federico González, pero sin ningún riesgo para Luis Ardente, firme en el arco sanjuanino. Antes de finalizar el primer tiempo, Rodrigo Depetris podría haber descontado, pero debajo del arco se perdió el gol del empate.

Para la segunda mitad, la suerte cambiaría de lado. Y cuando San Martin empezaba a pensar en los tres puntos que se llevaría para San Juan, Santiago Hoyos cometió falta dentro del área, penal y expulsión. Federico González sería el encargado de patear fuerte al medio para dejar las cosas 1-1. De esta manera y en igualdad de condiciones (10 contra 10) el local fue por más, ante un San Martín resguardado en su campo.

Pero lo insólito vino a los 43, minutos antes de que finalice el encuentro Patricio Loustau cobró otro penal, pero que esta vez nadie vio. Una inexistente falta de Reinaldo Alderete (quien luego se iría expulsado por doble amarilla) llevó una vez más a los dirigidos por Jorge Burruchaga a patear desde los 12 pasos. Nuevamente Federico González, lo cambió por gol y con el resultado ya liquidado, justamente un ex Independiente, ayudó a los del rojo.

De esta manera la Crema consiguió tres puntos importantísimos, para alejarse definitivamente de la zona de descenso. Mientras que San Martin se volverá a San Juan con un sabor amargo.

Una vez finalizado el partido las quejas hacia Loustau no se hicieron esperar. Los jugadores se le fueron al humo al árbitro, reclamando ese extraño penal que los dejó por debajo de Independiente. El presidente de San Martin, Jorge Miadosqui, en diálogo con Fox Sports, se descargó sobre lo ocurrido: “No hace falta hablar con nadie. Ya está. ¿Se tiene que salvar Independiente? Bueno, hagamos un decreto y listo. Lo de esta vez fue maldad. No tiene necesidad de cobrar ese penal cuando ya había pitado uno y este no fue. ¿Hasta cuándo voy a aguantar? Ya nos mandaron a la B. Habría que preguntarle a Loustau quién le hizo cobrar el penal. No me lo pregunten a mí". Y hasta dio a entender que presentará la renuncia, “Yo tengo que irme del fútbol. No estoy de acuerdo con estas cosas. Hay un comité y un montón de cosas... Sólo pido que nos dejen jugar. ¿Cómo se castiga a Loustau? ¡Qué no dirija más! Si no sirve... ¿Por qué yo me tengo que ir al descenso? ¿Por ellos?”

En este enfrentamiento de declaraciones el árbitro del encuentro, Patricio Loustau también manifestó sus sensaciones: “Impacta abajo. Lo golpea y cobro penal. Estoy a dos metros. Hay un veedor televisivo y otro en cancha. No todos los fallos de un árbitro pueden ser juzgados por la televisión. Gira, lo golpea, lo engancha y veo penal". Y en defensa de su imagen como árbitro dejó en claro que, “tengo plena libertad para sancionar fútbol como lo hice durante 18 años de carrera. Jamás sancionaría algo que me dijeran que debo sancionar. Siempre me manejé de la misma manera".Fin de la historia.