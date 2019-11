Se perfilan para ir a La Boca

Newell´s comienza el domingo, a las 18.30 hs en La Bombonera, su andar por el Torneo de Transición y su entrenador, Gustavo Raggio, parece tener decidido quienes serán los once jugadores que arrancarán el partido ante Boca, aunque no lo confirmó en la conferencia de prensa, donde afirmó: "No me veo esperando atrás".

Sin demasiadas sorpresas y como se adelantó, Raggio utilizará a Ustari en el arco en lugar de Hoyos y a Coty Fernández por Guillermo Ortíz, para conseguir la solidéz que se perdió con las últimas flojas actuaciones de estos y de toda la defensa leprosa. Para complementar, utilizará un doble 5 conformado por Mateo y Villalba en lugar de Alexis Castro que no terminó de convencer. Arriba por la lesión de Ezequiel Ponce se aceleró la titularidad de la figura del equipo Ignacio Scocco.

Lo imprevisto erradica en la presencia del juvenil Mauricio Tévez entre los 11 titulares, en lugar de Víctor Figueroa que no pudo hacer normalmente la pretemporada y tiene muy pocos minutos de fútbol. Además Martín Tonso, su reemplazante, arrastra problemas musculares. El chico de 17 años viene de jugar en la quinta división y es la mayor promesa y apuesta del entrenador y de Newell´s. Por otra parte, Cristián Díaz jugará en lugar del lesionado Casco.

De esta manera, los once titulares serían: Oscar Ustari; Cáceres, Coty Fernández, Víctor López, C. Díaz; Villalba, Mateo, Bernardi; Tévez, Maxi Rodríguez y Scocco.

En la ultima conferencia de prensa, Gustavo Raggio declaró que su idea de "mezquinidad" fue malinterpretada y que su intención "no es esperar atrás, no me veo esperando atrás, hay que ser protagonistas. Yo quiero un equipo ofensivo, similar a lo que se viene trabajando pero que no sufra tanto en defensa", declaró. El domingo culmina la época de hablar en una silla y hay que empezar a hablar en el campo, Raggio y todo el entorno leproso espera que de resultado esta imitación mejorada.