Veron: "No sirve unirse porque sí"

Las elecciones que se vienen en el Estudiantes serán históricas. No solo por la candidatura de su máximo ídolo Juan Sebastían Verón, sino también porque tendrá enfrente a otra gloria viva del club: Carlos Salvador Bilardo, quien se postulará como vicepresidente de Enrique Lombardi en el oficialismo.

La Brujita, en dialogo con el diario El Día de La Plata, comentó su parecer sobre varios temas en la antesala de las elecciones.

Mientras los hinchas de Estudiantes están que trinan porque deberán elegir entre dos ídolos como son Verón o Bilardo; Sebastían intentó bajarle el tenor a su campaña: "no es la muerte de nadie ir a elecciones. A Carlos (Bilardo) lo respeto, lo quiero, fue compañero de mi viejo (Juan Ramón Verón) y puede ocupar un cargo en el club".

Cuando el arquitecto Lombardi llamó a Bilardo para sumarlo a su lista y potenciar su posible reelección, el Narigón interpretó que la sociedad Verón-Lombardi sería el ideal. Pero no logró juntar al actual presidente con la Brujita, quien dio las razones: "No hubo coincidencia en las propuestas. No comulgamos ni estamos de acuerdo con el otro proyecto. Lo hablamos, lo planteamos y no hubo del otro lado una respuesta".

Está claro que las diferencias de Verón no son con Bilardo sino con el oficialismo. Con sinceridad, el último idolo de la institución cerró el tema: "tirar la palabra unidad por tirarla suena lindo, pero unirse porque sí no sirve si no sabes cómo implementar. Sí es solo para sacar votos, a las dos semanas terminan peleados. Eso sería perjudicar al club y nosotros queremos que esté por encima de todos".

La economía

Otras de las prioridades del proyecto que encabeza Juan Sebastían Verón es sanar los números de la institución y conseguir aportes externos para finalizar el estadio Tierra de Campeones, ubicado en 1 y 57. Pero la información económica del club nunca llegó por parte del oficialismo a su oficina de "ADN Estudiantes-Lista 11". Resignado y en caso de ser nombrado presidente, la Bruja piensa que "habrá que sacar una fotografía del club que nos permita saber dónde estamos parados y como vamos a avanzar. Hay personal, deudas refinanciadas, un plantel profesional, cuerpo técnico y un colegio".

El Estadio Tierra de Campeones

Sobre la apertura del nuevo estadio Pincharrata, el cual la Comisión Directiva de Lombardi utiliza como "caballito de batalla", Verón aseguró que para ellos también es prioridad finalizarlo pero hay que atender otras cuestiones:

"Para avanzar tenemos que tener los números. Está bárbaro que digan que faltan 30 millones de pesos. Nosotros queremos terminar y no sólo para el fútbol, porque hay otros deportes que necesitan un espacio que hoy no lo tienen. En esta misma mesa hubo un compromiso del actual presidente de brindarnos detalles. Es más, dijo: 'no voy a permitir que les pase lo mismo que a nosotros'. No cumplió."