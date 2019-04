Diego Cocca: “Diego Milito va a seguir en Racing, ayer le pegamos una apretada”.

Como a todos, la gente que estaba en el estadio y los jugadores junto con el cuerpo técnico, les quedó un sabor agridulce, “la sensación en el vestuario no era linda, si bien el objetivo se había cumplido, no queríamos perder. Eso habla de que este equipo se acostumbró a ganar, no le gusta perder y menos de local”. El DT trató de buscar la explicación de la derrota, “había mucho nervio, el último partido del año, con el clásico rival. Demasiado en juego y no pudimos hacer el juego que quisimos”.

Deja a Racing en lo más alto, con un título en su palmarés, además de los Cuartos de Copa Libertadores y un equipo más que competitivo, “soy un privilegiado por este año y medio en Racing, crecí mucho y aprendí más. Tuve la suerte de tener muchas alegrías, con un plantel espectacular desde lo humano y desde lo futbolístico”, y sigue, “además de compartir con jugadores que los vi crecer, desde armar un plantel y salir campeón. Hasta ponerle valores increíbles de futuras ventas. Todo fue un placer, pero las cosas se terminan, que mejor que se terminen de esta manera”.

El partido de ayer fue uno de los peores de La Academia a lo largo del año, y el DT no le esquiva a la verdad, “al principio parecía que no entramos a la cancha. A los 10 segundos ellos ya habían pateado al arco y Saja sacó un par de pelotas. No jugamos bien, había mucho nerviosismo. Parecía que lo único que hicimos fue defender ese 2-0. Hicimos todo al revés de lo que hablamos en la semana. No pudimos ser nosotros mismos, pero nos alcanzó”.

Como aún su futuro no es claro, reconoce qué quisiera para lo que viene, “me gustaría dirigir en Europa”.

Y por último se refirió al emblema y capitan, a Diego Alberto Milito para él “va a seguir en Racing, ayer le pegamos una apretada, je” porque “Racing lo necesita, tanto como el fútbol argentino”.

Y así se va despidiendo uno de los mejores DT que ha tenido Racing en los últimos años, ese que le devolvió a La Academia el carnet de club grande.