Ricardo Zielinski: "Nos faltó la última puntada"

Después de atípica fecha en un insólito campeonato del fútbol doméstico en la que Belgrano tuvo como "clásico rival" a Atlético Tucuman, el conjunto cordobés dejó con un sabor bastante amargo a su afición y al mismísimo entrenador, que después de jugarse el match dialogó con medios.

"Nos faltó la última puntada. El arquero Lucchetti tuvo una buena actuación, y ‘el Picante’ (César Pereyra) tuvo dos en que pudo concretar pero no estuvimos finos a la hora de embocarla. Entiendo que el equipo, en líneas generales, jugó bien. No me voy conforme porque teníamos que ganar, teníamos que sumar, y el empate no nos alcanza", aseguró.

"En el segundo tiempo hicimos lo correcto, fuimos mejores que Atlético Tucumán, pero no pudimos ganar", dijo el DT en zona de vestuarios del Estadio Kempes.

"Se valora terminar con el arco en cero cuando se gana. Este no es el primer partido que merecemos más de lo que nos llevamos. Me voy fastidioso. Desde el puntaje estamos mal y así no nos alcanza. No hemos ligado ni tenido la fortuna para sumar algunos puntos más. Desde lo numérico no estamos bien pero en el rendimiento hemos mejorado", concluyó.

Por su parte, el guardameta Juan Carlos Ovale interpretó que el cotejo se dió "chato, sin mucho vuelo". "Se jugó casi siempre a la segunda pelota. En el segundo tiempo mejoramos y estuvimos más cerca del triunfo, pero no pudimos concretar. Si hubiésemos metido una, hubiera pasado como en el partido contra Gimnasia, que se ganó. Pero esta vez no lo pudimos hacer. La clave del partido estuvo ahí, en que no estuvimos finos a la hora de convertir; tampoco tuvimos la claridad en el juego. Necesitábamos claridad en el juego y no lo tuvimos. Las situaciones que generamos fue por amor propio, por empuje, pero no con claridad", argumentó el arquero y agregó: "Si bien el primer tiempo fue chato, con imprecisiones, en el segundo tiempo logramos posicionarnos 15 o 20 metros más adelante y aprovechamos el juego aéreo de Obolo. Y llegaron las dos situaciones que tuvo ‘el Picante’".