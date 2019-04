Damonte: "Los penales son una lotería"

"Los penales son una lotería, a veces se da que te toca ganar pero esta vez se les dio a ellos", declaró Israel Damonte, volante de Estudiantes de La Plata, luego de la eliminación de su equipo en los octavos de final de la Copa Argentina en manos de Unión de Santa Fe, que tuvo en Nereo Fernández a la figura de la tarde por haber atajado dos remates desde los 12 pasos (a Ignacio Bailone y Gabriel Graciani) en la definición del encuentro.

En cuanto al partido en el tiempo reglamentario, Damonte dio su opinión sobre por qué no se pudo salir del 0-0: "Ellos vinieron a esperarnos, trabarnos la salida y metieron las líneas muy atrás. Nosotros no podíamos encontrar ese juego asociado con nuestros jugadores que estaban en tres cuartos y nos obligaban a tirarla". "Tuvimos un partido aburrido, prácticamente no hubo ocasiones, ellos tuvieron la del tiro libre que dio en el palo y no recuerdo ninguna más", continuó explicando.

Además, el volante fue autocrítico y explicó que ellos no habían jugado bien ya que "no pudimos encontrar un buen funcionamiento y creo que la cancha los favorecía un poco a ellos, que hicieron un planteo inteligente y no pudimos entrarle", y agregó: "Me da bronca porque no pudimos encontrarle la vuelta al partido. Tuvimos algunas en el primer tiempo que si hacíamos el gol obligábamos a que salieran más. Se dio de esa manera, lamentablemente no hubo goles".

De todas formas, el platinado intentó buscarle algo positivo a la eliminación y dijo: "No nos convierten, no nos complicaron, más allá de que terminan pasando ellos. Pero son partidos, vamos a tener muchos de estos. Hay que trabajarlos y de alguna forma sacarlos adelante".