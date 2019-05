Un nuevo Gago

El 5 de Boca, Fernando Gago, este domingo volvió a jugar de manera oficial en un partido y luego de ello, compartió una rica entrevista con Cancha Llena, medio perteneciente al diario La Nación, donde dejó grandes testimonios.

Primeramente mencionó que estuvo al borde de colgar los botines luego de enterarse que se había cortado el tendón de Aquiles en el Superclásico: “Fue una lesión muy grave. Peor que la primera y con una etapa de recuperación más larga y más complicada que la vez anterior. Era mucho tiempo y me dije Bueno, hasta acá llegamos”.

Se acordó de aquella fatídica tarde donde pensó que había sido lesionado por Lucas Alario, delantero de River Plate pero al final se dio cuenta que no fue así y que el pronóstico era más serio.

“Alario se me cae encima y creí que me había pisado. Cuando me vi el tobillo hinchado pensé que me había esguinzado. Pero cuando llego al vestuario, el dolor y la molestia que tenía me hacen dar cuenta de que era algo más grave. Cuando vuelvo a ver la jugada, me doy cuenta de que me lastimo solo, y bueno, después llegó la resonancia que ratificó otra vez la rotura del tendón”, comentó el volante de Boca Juniors.

También, se refirió como ve al grupo hoy en día: "La sociedad cambió. No es lo mismo el vestuario hoy que hace 12 años cuando debuté en primera. Están el celular, las redes sociales. Las conversaciones en la mesa son otras. Hay un grupo muy bueno, con un objetivo común bien claro. Pero todo lleva su tiempo. No se puede pretender que los chicos nuevos se adapten de un día para el otro. Creo que el viaje a Sevilla nos hizo muy bien. Fortaleció mucho al grupo porque veníamos de una derrota muy importante con Central que nos dejó afuera de la Copa Libertadores del año próximo".

Además, Gago manifestó que tiene la ilusión de volver a ser citado a la Selección. "La ilusión de volver la tengo. Siempre juego al fútbol tratando de estar en la selección argentina. Es lo máximo que le puede pasar a un jugador. Son muchos años compartidos con los chicos, y hay una relación de amistad por todo lo vivido. Pero no sería coherente de mi parte pensar hoy en eso.

Luego, le tiró flores al capitán y figura del conjunto Albiceleste, Lionel Messi: "Leo es de otro planeta. Jugar con él te da la facilidad de que si estás apretado y podés darle un pase, él resuelve entre tres jugadores y te deja otra vez en posición de ataque. Es increíble. Es el hecho de saber que lo tenés adelante y lo tenés que aprovechar, lograr que la pelota le llegue lo más limpia posible para que él con su vértigo, su velocidad y su gambeta pueda tener una posibilidad de gol. Te facilita mucho las cosas".

Otro punto fue que dejó abierta la chance de que se retire en otro equipo y no en Boca: "Hace ocho meses te decía que sí. Pero después de la lesión, cambié. Siempre fui una persona que pensaba en lo que venía y hoy en cambio disfruto de cada entrenamiento, de cada concentración, de cada partido. Ya no proyecto tanto a futuro. Prefiero aprovechar y disfrutar cada cosa que me pasa cada día".