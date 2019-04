Gallardo: "Sigo por un año más"

Mucho se habló. Mucho se especuló. Muchas suposiciones acerca del futuro de Marcelo Gallardo, que luego de ganar la Copa Argentina y su sexto título como DT de River, puso en tela de juicio su continuidad en el cargo. En realidad, pidió unos días para reflexionar, y eso hizo. Por eso, convocó a los medios para una rueda de prensa en el Monumental, para despejar toda duda.

La primera consulta, lógicamente, fue sobre si seguía en el cargo, y el Muñeco expresó que respetará su contarto, que vence el 31 de diciembre de 2017: "Les agradezco por venir, entiendo que había un motivo. No han sido fáciles para mí estos días, porque hace 20 días venía barajando la posibilidad que tras la final de la Copa Argentina, venía evaluando si dar un paso al costado, reflexionar sobre mi persona. Gracias a que tuve unos días, le acabé de comunicar a Enzo y al presidente que voy a seguir un año más, es lo que me dicta al corazón. En estos últimos meses me sentí cansado, agotado, somos humanos, vivimos con una carga inmensa, nuestro fútbol demanda mucho. Necesitaba estos dos o tres días para ver lo que quería. Cometí un error el viernes, después de la consagración de la Copa Argentina, no tendría que haber dicho nada, a veces uno por ser natural, no dimensionó la confusión que puede haber. Sentí mucho cariño de la gente, de una manera incondicional. No podía desprenderme de un vínculo tan fuerte con el hincha, con la dirigencia, con esta institutución, siento que soy feliz más allá de los cansancios normales semestre tras semestre",

"No podía desprenderme de un vínculo tan fuerte con el hincha"

Lo que solicitó el entrenador e sun tiempo prudente para poner la mente en frío y recuperar fuerzas para encarar la primera pretemporada del 2017: "Sólo le pedí a la dirigencia estos 10 días de vacaciones y volver con energia surficiente para un año cargado. Mi familia es lo que me sostiene".

Asimiso, opinó sobre la gran cantidad de entrenadores que se fueron por malos resultados en el corto plazo, sosteniendo que no se respetan proyectos: "Más allá que nosotros como institución nos haya ibo bien en estos dos años y medio, miro para el costado y veo que la situación en el fútbol argentino no es la mejor. ¿Cúantos entrenadores se han ido? Muchísimos. Hay mucha histeria. Es una gran confusión, genera un poco de angustia cuando ves cuando las cosas no se encaminan. Sé que me puede tocar a mí, un mal resultado puede cambiar la ecuación, no estoy ajeno a eso. Soy reflexivo, me muestro tal cual soy"

"Hay mucha histeria, ¿cuántos entrenadores se han ido este campeonato?

Asimismo, continuó sobre las metas que tiene : "A poner la mente en blanco, tomarme este tiempo y encarar un año muy lindo, donde jugamso Copa Libertadores y campeonato. Seguir con esta misma línea de trabajo, construyendo, terminar decosntruir a nivel resultados e infaraestructura. El aporte que uno haya tenido para que crezcan otras áreas que no sólo sea fútbol profesional, me llena de orgullo que sigamos evolucionando. A niveles deportivos seguiremos encarando las cosas de la misma manera, ser competitivos. Hemos conformados equipos que jugaron muy bien, bien o irregular, cada seis meses tenésque reconstruir, cosas que no se entienden. La histeria con la que vivimos obliga a tener resultados inmeidatos todo el tiempo, cosas que desgastan, pero me gusta porque me gustan esos desafíos, pero hay que decir las cosas como son".

Además, agregó: "Me quedo a redoblar apuestas, no sólo estar por estar. Quiero equipos que puedan siempre sostenerse en las competencias. Tengo ganas de seguir, voy a volver con energías para el 5 de enero. No hablé nada de nombres con los dirigentes, imagino que se pondrán a trabajar y después se comunicarán conmigo. Mi vínculo con River va más allá de los resultados, pero también hay que sostener. Es un vínculo muy fuerte que se ha generado, en el compromiso que tengo con la institución".

"Me quedo a redoblar apuestas y volver con energías para el 5 de enero"

"Llevo dos años y medio, soy uno de los técnicos con mayor estabilidad. Un DT que tuvo más tiempo, Zielinski en Belgrano de Córdoba, en Racing se acaba de ir luego de 14 partidos. El nivel de exposición de los equipos de grandes es muy grande". Y acotó lo siguiente: "Si hubiese perdido la Copa Argentina, muchos medios hubieran puesto mi cabeza a disposición".

Para finalizar su atención a los medios en el Monumental, cerró sobre el plantel actual y los juveniles de las inferiores: "Hay que seguir construyendo un equipo que fue preparado para dos objetivos, Recopa y Copa Argentina, que fueron cumplidos. Fuimos irregulares en el torneo local, es una cuenta pendiente. Tenemos juveniles que tuvieron tiempo de desarollo. Hay jugadores a los que no se les tiene paciencia para que puedan sostenerse el equipo. Uno trata de convencer de que los jugadores que se forman en el club tengan una incidencia, que marcan un sentido de pertenencia, que terminan siendo importante para el plantel profesional. Es algo que por más que me vaya, hay gente que trabaja para eso".

Gallardo, a pesar de la presión y del tiempo que lleva al frente del equipo, no se conforma. Va por más. Se le viene el 2017, donde puede seguir acrecentado su leyenda.