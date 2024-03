River volvió a ganar en un Monumental repleto y quedó como único líder de la Zona A de la Copa de la Liga, luego del 3-1 (Echeverry, González Pires y Colidio de este domingo frente a Gimnasia.

Pese a un insólito error del defensor chileno Paulo Díaz, que le permitió robar la pelota a Benja Domínguez, quien se fue solo al área y definió en el mano a mano frente a Franco Armani para poner en ventaja al tripero, el equipo de Martín Demichelis demostró su carácter y lo pudo dar vuelta para quedar en la parte alta de su zona.

El debut del Diablito Echeverry

El pibe chaqueño, quien ya fue vendido al Manchester City y se quedará hasta diciembre de 2024 en la institución millonaria, marcó un verdadero golazo a punta de gambetas y un soberbio remate, siendo su primer gol con la camiseta de River.

Echeverry se besa el escudo tras su primer gol con River | Foto: River Plate

El Diablito, que se vio muy emocionado al debutar en las redes del fútbol argentino, y que fue criticado por sus dichos post final del Trofeo de Campeones, se refirió a su cariño por el club que le abrió las puertas y con quien estará hasta final de año:

"Me expresé muy mal, no tendría que haber dicho algo así después de salir campeones y en la despedida de Enzo. Yo amo a este club. No me iba a ir libre, no es normal que a un pibe de 17 años me vendan en 25 millones, en ningún momento me iba libre", fue su descardo tras la victoria frente al cuadro platense.

La suerte le sonríe al equipo de Demichelis

En la segunda parte, con el ingreso de Lucas 'Pata' Castro, los dirigidos por Leo Madelón intentaron sorprender y dar el batacazo en el Monumental, sin embargo, al minuto 70, un remate de González Pirez de media distancia, que tuvo un afortunado rebote en la defensa del Lobo, se metió en el arco visitante y le permitió a River irse al frente en el marcador.

Nuevamente, tal como pasó la semana pasada con Estudiantes, los cambios del entrenador Millonario funcionaron: el tercer gol del encuentro llegó gracias a un gran pase de Nacho Fernández a Facundo Colidio, quienes ingresaron en los minutos finales.