¡Estás loco, Scocco!

Estreno monumental con victoria. River Plate venció a Olimpo en el primer partido oficial como local del 2018. Con dos goles de Ignacio Scocco, el Millonario vencio 2 a 0 a los de Bahía Blanca y acalló todo rumor que había surgido en la semana. Franco Armani tuvo su debut formando parte del equipo inicial, mientras que Julián Quintero ingresó promediando el segundo tiempo. Lucas Pratto, quien también ingresó en el segundo tiempo, tuvo sus primeros minutos acompañado por la hinchada de River, al igual que Mora, que luego de 8 meses de recuperación, volvió a pisar el césped del Estadio Antonio Vespucio Liberti.

Al minuto de juego, Franco Armani, en su debut, evitó lo que hubiese sido la ventaja de Olimpo tras un remate de Lucas Villarruel. Los primeros minutos fueron de los de Bahía Blanca, quienes salieron a ejercer presión desde el minuto uno sin dejar jugar al equipo de Marcelo Gallardo. Con el transcurrir del encuentro, ambos conjuntos se encontraban imprecisos y compartían el dominio del balón, aunque no se generaba peligro en ninguna de las dos áreas. Aunque River fue superando barreras y al rival, y a pesar de generar algunas acciones peligrosas, no logró vencer la valla de Jorge Carranza y el primer tiempo moría en cero.

Al arranque del complemento, Armani mostraba sus credenciales y una vez más defendía el cero del arco más grande del mundo tras quedar mano a mano con un delantero rival. A los 10 minutos, tras un engaño al rival con complicidad de Ignacio Fernández, que acomodó la pelota como si fuera a hacerse cargo de la falta, Ignacio Scocco convirtió un golazo de tiro libre dejando sin opciones a Carranza y convirtiendo el primer gol oficial del año para la locura de todos los hinchas.

Desde aquí, River Plate fue el controlador total del encuentro. Con los ingresos de Julián Quintero, Lucas Pratto y Rodrigo Mora, River mostró un juego combinado que no había podido mostrar durante el transcurso del encuentro. A los 35 minutos del partido, Scocco pondría el segundo y definitivo del encuentro. El ex Newell´s Old Boys tomó la pelota fuera del área y con diversos quiebres de cintura dejó a 7 rivales, incluyendo al arquero, para convertir un gol de antología que sellaría el resultado de la primera victoria del Millonario en el 2018, para el festejo de todo el pueblo Millonario que asistió al Monumental. Pratto y Mora, los otros delanteros, tuvieron sus chances y estuvieron muy cerca del gol, sin poder concretar.

La Banda obtuvo sus primeros tres puntos en el segundo semestre de la Superliga Argentina tras haber caído en la fecha anterior ante Huracán. Aunque el equipo de Marcelo Gallardo no tuvo una actuación destacada, dejó varios trazos de juego que ilusionan de cara a la competencia que se viene a futuro y aunque la punta este lejos, nada está dicho aun, y menos para un gigante mundial como lo es River Plate.