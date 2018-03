Andújar: “Si alguien se sintió ofendido, pido disculpas”

Mariano Andújar siente los clásicos como un hincha más y así lo demuestra, tanto dentro como fuera de la cancha. No es la primera vez que el guardametas del Pincha queda en el ojo de la tormenta después de un partido frente al Lobo. El recordado episodio en Mar del Plata en el cual se armó una batalla campal en medio del terreno de juego y el arquero fue el blanco de los jugadores albicelestes es una muestra.



Igualmente, Andújar también es incisivo en sus declaraciones y el pasado sábado no fue la excepción cuando manifestó: “No perdimos en el Bosque, no vamos a perder nunca más acá”. Sin embargo, en la conferencia de prensa de este mediodía el arquero puso paños fríos a una situación caliente. “No le falté el respeto a nadie pero si alguien se sintió ofendido pido disculpas. Mis declaraciones luego del partido fueron a manera de desahogo”, aseguró.

El último clásico dejó poco y nada para analizar de los noventa minutos, entonces se puso la lupa en lo que sucedió fuera del verde césped. Allí, Carlo Lattanzio fue el apuntado por hacer un siete con sus manos, en clara referencia al clásico en el que Estudiantes le ganó a Gimnasia en el Apertura 2006. La Aprevide consideró que aquella acción del juvenil incitaba a la violencia y Lattanzio fue demorado luego del partido. Mariano se volvió a referir a esta situación y reflexionó: “Creo que fue un poco exagerado llevarlo a declarar a Carlitos (Lattanzio), creo que con una advertencia hubiese estado bien. Hay que tener en cuenta la edad que tiene. Le hablamos y le dijimos que esté tranquilo, que son cosas que pasan. Me parecería injusto que haya una sanción".

El Pincha no ganó pero no se fue triste del Bosque. Estudiantes alargó la racha sin perder con Gimnasia -ocho años y catorce partidos- y Andújar consideró que fue un resultado positivo. “Para mi salimos fortalecidos del Clásico por los partidos que se nos vienen. Lo importante es seguir por la senda positiva e ir acumulando puntos, estamos en una mini racha positiva y habrá que seguir apretando el acelerador”.

Para finalizar el arquero albirrojo opinó sobre las decisiones de Lucas Bernardi por dejar afuera a referentes como Gastón Fernández. “Son amigos, pero acá está el técnico para tomar decisiones. El club está por encima de todos. El entrenador decidirá quién juega y quién no, somos profesionales”, concluyó.