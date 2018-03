Enzo Pérez: "Sé que a partir de ahora las cosas van a cambiar"

River cayó en Liniers ante el equipo dirigido por Gabriel Heinze, sumando su sexta derrota consecutiva en condición de visitante. Enzo Pérez no pudo evitar hablar debido a la culpa que sintió tras haber sido expulsado: "Hoy venimos a buscar los tres puntos para levantar cabeza en el campeonato y por una mala decisión mía me hago cargo de la derrota del equipo", dijo.

Luego el jugador se dedicó a analizar al rival y el desarrollo del partido: "Sabíamos que nos ibamos a encontrar con un equipo corredor, con chicos que saben en la situación en la que están y teniamos que igualar eso. En el primer tiempo nos faltó juego por un tema de presión, hubo escasas situaciones de gol. En el segundo cuando encontramos un par de situaciones para convertir, nos faltó futbol y nos vine pasando en los últimos partidos. Más alla de eso se ve una entrega y actitud del equipo".

"Marcelo hoy trató de cambiar el sistema para ver si encontrabamos juego. Hay equipos que juegan totalmente diferente a como nos juegan. Debemos ser criteriosos para tener la pelota. Con un hombre menos se hizo todo más dificil", afirmó el volante que no podrá estar presente ante Chacarita en el Monumental por su reciente expulsión.

Consultado sobre como es la forma de que el equipo cambie el chip, sin dudas aclaró que "Ganando la cabeza tambien cambia un poco. En los ultimos partidos ya sea por A, por B o por C nos estamos quedando con las manos vacias. No tengo dudas que vamos a salir de esta situación, porque hay grupo, jugadores. Tenemos que estar más unidos que nunca y cambiar la cabeza en el campeonato".

Individualmente y volviendo a cuando comenzó a responder preguntas, fue autocritíco en lo que respecta a su nivel de juego: "Siempre me caractericé por ser autocrítico, no tengo mucho problema. Se que no estoy en el nivel que todos y yo también espero, pero se que a partir de ahora las cosas van a cambiar. Hay jugadores con un espíritu ganador y con ganas de salir de este momento"; además al instante le preguntaron por el mundial aunque inmediatamente aclaró que no piensa en eso sino "en el entrenamiento de mañana".