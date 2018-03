Previa Racing - Vélez: promesa de buen fútbol

Increíble. Ese sería el mejor adjetivo para describir a este Racing, porque sin dudas supo acoplarse rápidamente a la idea que trajo su nuevo técnico, que permite a la hinchada albiceleste ilusionarse. Ésta idea de plantear y atacar durante todo el partido le brindó sus frutos (con apenas 6 partidos oficiales logró 5 triunfos y una derrota), pero tampoco descuida la defensa y bien sabe "El Chacho" que es el sector más flojo de la Academia (le marcaron 7 goles en los 6 partidos oficiales) pero las alarmas no suenan dado a que la delantera albiceleste goza de un estado de plenitud pura con 16 goles a favor en 6 partidos.

Es que no solo el director técnico tiene la 'culpa' de que este Racing este en un estado de gracia, si no que también el gran nivel de sus jugadores es la razón de este inmejorable comienzo de año para la Academia: Lautaro Martínez, en el mejor momento de su carrera lleva marcados 6 goles en partidos oficiales. Tanto Neri Cardozo como Nery Dominguez demostraron ser grandes refuerzos para el mediocampo albiceleste, que sufrió la lesión del "Pulpo" González aquella noche en Bahía Blanca. Otro gran punto alto es el joven Federico Zaracho, con apenas 19 años no se cansa de correr durante todo el partido y figurar siempre como opción de pase para sus compañeros. También se suma el gran nivel de Centurion, tras una noche para el olvido en Santa Fe, aprendió de sus errores y logró que, durante la conferencia de prensa en Ezeiza, Jorge Sampaoli no dude en destacar su nivel.

Antes parecía más facil, pero...

En el historial profesional, la Academia le lleva 9 partidos al "Fortín" y ha ganado en los últimos 4 encuentros disputados entre ambos. Hasta los goles marcados en los últimos partidos favorecen al conjunto albiceleste por sobre los de Liniers, 9 goles a favor en los últimos 4 enfrentamientos y apenas uno en contra.

Durante el entrenamiento del jueves, el "Chacho" hincapié en la tenencia y presión en espacios reducidos.

Pero es la actualidad de Vélez lo que más preocupa al "Chacho" y sus dirigidos, durante el último partido los jugadores dirigidos por Heinze demostraron una gran resistencia al aguantar y correr durante todo el partido contra River que terminó con un triunfo velezano. Esto podría complicar el juego que propone Racing, con una constante y molesta marca a todos sus jugadores que incitaría al error académico.

"Tenemos que mantener esta racha"

Durante la conferencia de prensa que brindaron, el día jueves, Mauro Zarate y "Licha" Lopéz, la figura y emblema del conjunto de Avellaneda habló sobre como el plantel se adaptó a la idea del cuerpo técnico y dijo: "Después del partido con Unión, hubo un cambio de actitud. La idea del 'Chacho' siempre fue clara, la agarramos rápido. Nos sentimos cómodos. El grupo está muy bien. Esperemos el domingo seguir en este camino".

"Ser referente es una responsabilidad linda. Disfruto día a día de los entrenamientos"

Cuando le preguntaron sobre la acumulación de partidos entre la Copa Libertadores y la Superliga sentenció: "Podemos jugar la doble competencia sin problemas" y "La ilusión siempre está y tenemos que ir de a poco".

También habló sobre el conjunto dirigido por el "Gringo" y destacó: "Me gusta la intensidad y el manejo de la pelota que tienen, conozco a Heinze y sé lo que quiere lograr."

Por último, destacó el gran momento que atraviesa su compañero Lautaro Martínez: "Lautaro tiene muchas condiciones. Si es convocado a la selección, bienvenido sea, se lo merece."

Un buen recuerdo...

El último enfrentamiento entre Racing y Vélez, trae un gran recuerdo a los hinchas albicelestes ya que la Academia le ganó al Fortín, por la fecha 4 de aquél Campeonato 2016/17, 3-0 con 2 goles del recordado Marcos "El Huevo" Acuña, mientras que el gol restante lo marcaría el "Licha" Lopéz.

Estos son los mejores momentos de aquel partido:

Posibles formaciones

Racing Club: Musso; Saravia, Sigali, Donatti, Soto; Zaracho, Domínguez, Cardozo, Centurión; López y Martínez.

DT: Eduardo Coudet.

Vélez Sarsfield: Rigamonti; De La Fuente, Cubero, Abram, Cufré; S. Cáseres, N. Domínguez, Robertone; Bouzat, Vargas y Zárate.

DT: Gabriel Heinze.