Empate agridulce

Google Plus

No era lo que buscaban pero debieron aceptar la idea de repartir puntos. Gimnasia y Temperley igualaron 1 a 1 en el estadio Alfredo Beranger. Lorenzo Faravelli había adelantado al Lobo pero Emiliano Ozuna decretó el empate definitorio cerca del pitazo final.

Fiel a su necesidad urgente de sumar puntos para no perder la categoría, el Gasolero salió a comerse al lobo, con mucha movilidad en ataque, presión sobre los hombres triperos y la conducción de Facundo Brandán. Sin embargo, no estuvo fino en los metros finales y no pudo plasmar esa superioridad en el marcador.

Gimnasia, en tanto, apostaba a recuperar rápidamente el balón y hacerlo circular entre Brahian Aleman, Faravelli y Fabián Rinaudo pero el '10' uruguayo no estaba fino con la pelota en sus pies y el equipo perdía en la lucha por la posesión.

La primera etapa mostró a un dueño de casa decidido a llevarse por delante a su rival, maniatarlo en todas los sectores de la cancha y poder vulnerar la resistencia de Alexis Martín Arias. Igualmente, la primera etapa culminó sin emociones en los arcos aunque con Temperley dejando una mejor imagen que Gimnasia.

Ya en el complemento, las acciones no variaron demasiado a lo que había ocurrido en los 45' iniciales. Pero fue Gimnasia quien pegó primero: a los 10', Faravelli robó una pelota en la salida del Gasolero, abrió hacia la izquierda para Aleman, que mandó el centro atrás para el ex jugador de Newell's, que abrió bien el pie para mandar el balón al fondo del arco defendido por Josué Ayala. Arriba el lobo 1 a 0, en un momento del partido en donde no la estaba pasando muy bien.

A partir de ese instante, Gimnasia resignó pelota y territorio, ya sea por decisión propia pero también por la actitud de Temperley. Se agigantaron las figuras de Adrián Arregui, Leonardo Di Lorenzo y Brandán aunque volvieron a pecar de la ineficacia enfrente del arco rival.

El técnico tripero, Facundo Sava, observó los problemas defensivos de su equipo y dispuso los ingresos de Agustín Bolivar y Lucas Licht para sumar un poco de aire fresco a la lucha por defender el resultado.

Temperley iba pero chocaba con la resistencia de Martín Arias, la gran figura de la noche. Pero cuando el golero mens sana no podía evitar la caída de su arco, aparecían los postes y el travesaño. Toda una maldición para el conjunto de Gastón Esmerado, que todavía no había marcado goles en el presente año.

Pero de tanto ir a buscar, encontró su premio. Emiliano Ozuna, que había ingresado por 'Tiki Tiki' Di Lorenzo, le ganó las espaldas a Facundo Oreja y definió ante la salida de Martín Arias para decretar el empate en uno. Un baldazo de agua fría para el elenco tripero, que había desperdiciado numerosas chances para aumentar la ventaja en el marcador.

Los minutos finales mostraron a los dos equipos yendo a buscar los tres puntos con el poco resto físico que tenían. Pitazo final de Juan Pablo Pompei e igualdad 1 a 1 en el Alfredo Beranger.

Temperley sumó un punto que no le sirve de mucho en su lucha por no descender a la B Nacional, ya que no pudo acortar la distancia que lo separa de Vélez, que es el último equipo en salvarse. Por otra parte, en Gimnasia quedó la sensación de que se perdieron dos unidades vitales para seguir soñando con la clasificación a las copas internacionales. Un empate totalmente agridulce.

Síntesis:

Temperley (1): Josué Ayala; Adrián Scifo, Marcos Pinto, William Riveros, Matías Nani; Fabián Muñoz, Leonardo Di Lorenzo, Adrián Aguerri, Fernando Brandán; Ezequiel Montagna y Gaspar Gentile. Director técnico: Gastón Esmerado

GIMNASIA (1): Alexis Martín Arias; Manuel Guanini, Maximiliano Coronel, Omar Alderete; Facundo Oreja, Fabián Rinaudo, Lorenzo Faravelli, Nicolás Colazo; Facundo Pereyra, Franco Niell, Brahian Aleman. Director técnico: Facundo Sava

Goles: ST 10' Lorenzo Faravelli (Gimnasia); 43' Emiliano Ozuna (Temperley)

Cambios: ST 10' Santiago Giordana por Ezequiel Montagna (Temperley); 17' Lucas Licht por Facundo Pereyra (Gimnasia); 24' Emiliano Ozuna por Leonardo Di Lorenzo (Temperley); 25' Agustín Bolívar por Lorenzo Faravelli (Gimnasia); 30' Sebastián Martelli por Gaspar Gentile (Temperley); 36' Jerónimo Barrales por Franco Niell (Gimnasia)

Árbitro: Juan Pablo Pompei (Bien)

Estadio: Alfredo Beranger