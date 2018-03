Gallardo: ''El resultado fue malo''

River sigue sin encontrar el camino tanto el lo futbolístico como en el tema resultados y esta vez empató como local 1-1 frente a Chacarita en un partido correspondiente a la fecha 18 de la Superliga Argentina 2017/18. El gol Millonario fue autoría de Ignacio Scocco a través de una ejecución desde el punto del penal.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó en conferencia de prensa y realizó un ánalisis del encuentro: "En el primer tiempo dimos buenas señales, tuvimos el control y tuvimos aproximaciones. Habíamos hecho un gran desgaste y habíamos sacado diferencias. Cuando el rival achica los espacios se hace difícil. Lamentablemente el rival empató rápido. Fue difícil de explicar después de lo que pasó en el primer tiempo. Los jugadores sintieron el impacto del empate".

"En el segundo tiempo nos costó un poco más. Si bien llegamos con más claridad que en el primer tiempo, tuvimos llegadas demasiado aisladas. Chacarita también tuvo una muy clara. La gente nos acompañó para tener esa reacción, pero no nos alcanzó. Si analizamos el partido, no fue un mal partido de River, pero si es por el resultado el partido fue malo. El sabor que nos queda es muy amargo. Tenemos la obligación de tratar de tomar el protagonismo del partido. No se vio un equipo partido, estábamos bien. No tuvimos llegadas claras, pero sí aproximaciones", agregó el Muñeco.

Por otra parte, se refirió a los constantes cambios que realiza partido a partido debido al flojo rendimiento que viene mostrando su equipo este año: "Cuando el equipo no funciona como uno esperaba, vamos probando. Por eso hay competencia y hay jugadores que hacen mérito para ganarse un lugar. Cuando encontrás un funcionamiento, y esos jugadores encajan perfectamente. Nosotros tuvimos dos grandes equipos, el primero en 2014 y el segundo en 2017. El primero encajó rápido, el segundo jugaba bien y despertaba entusiasmo. También se elaboró con seis meses de trabajo. Después no nos alcanzó para ganar el campeonato hasta el final. En esta etapa, cuando no encontrás el funcionamiento del equipo vas cambiando".

Para finalizar, Gallardo avisó que seguirá buscando el equipo ideal para afrontar los próximos compromisos: "A veces los jugadores se ponen y se sacan solos. Esto es River y no hay tiempo. Acá tenés que demostrar y yo tengo que tomar decisiones. No hemos encontrado un equipo que se haya sostenido. Seguiré en la búsqueda. El año es largo, el campeonato para nosotros es muy difícil, pero debemos enfocarnos para poder dar ese salto. Necesitamos un partido especial y ese partido lo vamos a buscar".