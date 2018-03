El día del hincha más fiel

Google Plus

El primer campeón del mundo argentino, único heptacampeón, el ganador de la Libertadores mas larga de la historia, el primer ganador de la Supercopa Sudamericana en 1988 y a su vez el primer club argentino que se consagró campeón en Brasil. El club cuyos hinchas llenaron dos canchas el mismo día. Sin dudas, Racing Club le ha brindado mucha historia al fútbol argentino, pero sus hinchas han sido el estandarte de una de las instituciones mas grandes de la Argentina tanto por su fidelidad como por la pasión demostrada en cada uno de sus actos.

Hoy, 7 de Marzo, es el día del hincha de Racing, un gesto que se oficializó recién en el 2009 pero que hace muchos años pedía un reconocimiento por parte de los hinchas albicelestes.

¿Por qué el 7 de Marzo?

Si analizamos la actualidad de Racing no hay que ignorar aquel suceso que ocurrió un domingo 7 de Marzo de 1999. Pero antes de aquel día, un 4 de Marzo de 1999, Liliana Ripoll pronunció la frase que retumbaría en los corazones de todos los hinchas académicos: "Racing Club Asociación Civil ha dejado de existir". Esto sería el final de una serie de sucesos desencadenados desde 1998 cuando el juez, Enrique Gorostegui, había decretado la quiebra de la institución. Mas adelante en el tiempo, la Sala II de Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó la clausura y la liquidación de todos los bienes del club.

Ante esta situación, la Justicia no habilitaría al conjunto albiceleste a debutar en el Torneo Clausura contra Rosario Central. Pero esto no detuvo a los 30 mil hinchas que aquél domingo se hicieron presentes en el Cilindro de Avellaneda, no para alentar a sus jugadores sino para hacerse presentes en la batalla mas dura que atravesó el club.

Es por esta muestra incondicional que desde siempre se recuerda el 7 de Marzo como el Día del Hincha de Racing, aunque la batalla duró mucho más tiempo y tuvo muchos más sucesos destacables como en agosto de aquel 1999, cuando los hinchas albicelestes impidieron que la Sede de Villa del Parque fuera rematada. Pero no fue hasta el 2008 cuando el club, por fin, levantó la quiebra y pudo volver a sus socios.

Entre tanta historia futbolística, la historia que aportaron sus hinchas al club es una única demostración de fidelidad que no se vio nunca alrededor del mundo. Porque fueron sus socios quienes levantaron a su club de las cenizas, fueron ellos quienes a pesar de todos los momentos negativos se mostraron incondicionales a los colores. Porque ese 7 de marzo de 1999, aunque no jugó ningún partido, ganó Racing.