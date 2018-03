Gabriel Heinze: ''Me voy con mucha bronca''

Google Plus

Una vez finalizado el encuentro contra Rosario Central en el José Amalfitani, el entrenador Gabriel Heinze habló en conferencia de prensa y manifestó su opinión sobre lo llevado a cabo por sus muchachos: "Me voy con mucha bronca por el resultado porque a veces uno debe tener esa recompensa que tanto merece pero me voy orgulloso por todo lo que están haciendo estos chicos".

Luego hizo referencia a los goles cometidos con un profundo análisis: ''Los únicos dos errores que tuvimos fueron de una pelota parada, estaban bien emparejados los jugadores y ganó el que más facultades tenía. Después, el segundo gol, es un error de movimientos. Estamos pagando caro los errores y deberemos revertir eso”.​

Siguiendo esta línea de análisis, el ''Gringo'' comunicó públicamente cual es el punto clave donde Vélez debe seguir trabajando para salir a flote: “Nos está faltando en esos últimos metros, el pase preciso. Hacer real las situaciones. Nos falta también tranquilidad para manejar ciertos momentos del partido pero bueno, hasta que no podamos salir de esta situación, esto va a ser así. Deberemos seguir trabajando entre todos para crear más situaciones porque así tendremos más chances de marcar goles”.

Por último, Heinze comentó su agrado con el debut de Francisco Ortega: "La verdad es que hoy se tiene que ir a su casa muy contento. Ha hecho un gran partido, como venía entrenando en la semana y no es fácil siendo tan joven. No es lo mismo jugar en tu casa y con un rival duro. Me pone muy feliz por él porque ha trabajado mucho y hoy hizo un partido muy correcto, mejor de lo que yo esperaba”.

Con un nuevo empate para Vélez en esta Superliga, ahora deberá fijar su mirada en su próximo rival, Arsenal, con el que se medirá como visitante el domingo a las 13:15hs.