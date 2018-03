Heinze: "No voy a resignar la manera de ver el fútbol ni el esquema"

A dos días de una dura prueba como visitante ante Belgrano, Gabriel Heinze, técnico de Vélez, demostró con cada oración brindada en conferencia de prensa que sigue firme en su idea y que deposita su confianza en los jugadores que tiene a cargo.

Para recapitular, luego de la derrota ante Patronato, Heinze había afirmado que no iba a resignar la manera de jugar porque estaba preparado para esto. Por eso, hoy, un periodista le repreguntó si se refería a la manera de ver el fútbol o a un esquema táctico en particular, con lo que respondió: "Absolutamente las dos cosas. Es lo que hago. ¿Cómo voy a cambiar de una semana a la otra? ¿Los jugadores qué hacen? Es lo que se hacer. Sí corregir cosas y analizar errores que he cometido. Yo siento el fútbol de una manera y entreno desde hace dos meses de esta manera. De mi parte no voy a cambiar nada".

"La defensa cometió tres errores. Estoy preocupado pero también he visto las situaciones que han resuelto y fue muy bueno".

A partir de esto, se le consultó sobre el rendimiento del equipo en dicho partido: "Yo quería partir el campo porque buscaba superioridad numérica con los tres de arriba. Esto lo había planteado, solo que lo quería a Méndez más centralizado y no tan solo. A Mauro (Zárate) sí lo encontramos donde nosotros quisimos. Lo que hemos fallado es en muchos pases cortos y fáciles".

Periodistas e hinchas concuerdan en que el esquema táctico y la posición de algunos jugadores fueron clave en la derrota, con lo que el entrenador velezano comentó: "Lo que no se debe hacer al cambiar posicionalmente es perder cosas que son base de lo que estoy haciendo. Lleva tiempo que los jugadores entiendan lo que uno quiere. Vélez no tiene tiempo, por eso me estoy evocando a que no haya tantos cambios. No resigno lo que vengo sosteniendo".

"A los jugadores trato de darle todas las palabras que yo siento para que les sirva para su carrera, que es muy dura".

A nivel grupal, resaltó: "Me gusta estar mucho con el jugador. Pasé durísimos momentos en mi carrera y se esto. Muchos de ellos recién comienzan y la carrera es muy dura. Yo veo a un grupo que tiene muchísimas ganas de salir de esta situación. Están continuamente redoblando esfuerzos. Capaz soy un necio positivo, pero los chicos están con mucha fuerza".

Con respecto al nivel de algunos de sus dirigidos, confesó: "Estoy esperando más de algunos refuerzos. Todavía es verdad que llevamos dos meses. El trabajo tiene que empezar a salir, pero es parte de la evolución, si el equipo evoluciona ellos también lo harán. Hay que mejorar en lo colectivo así ellos mejoran".

"Santiago Cáseres está para jugar. No puedo decir si va a ser titular".

Uno de los periodistas sugirió a Matías Vargas como posible socio de Zárate, con lo que Heinze respondió: "La solución de un equipo la tienen que dar todos. No hay una pareja, que después se destaquen los mejores, se van a destacar. La habilitación la puede dar Robertone, Domínguez, un central, muchos la pueden dar. Los que tienen más calidad van a dar mejores habilitaciones, no solo Vargas va a dar habilitaciones a Mauro. Ojalá anden muy bien y que gane Vélez".

De cara al próximo evento frente a Belgrano, analizó: "Me parece un rival durísimo. Trabaja muy bien, es intenso y directo. Es muy importante el partido tanto como el anterior. Cada encuentro es muy importante por todo. Me preocupo por sacar un resultado positivo".

Se estipula que el plantel viajará mañana por la tarde a Córdoba, para así disputar la fecha 16 ante el Pirata este viernes a las 21:15.