¿Pega la vuelta?

Diego Perotti heredó el color azul y oro de su padre, Hugo Perotti, que tuvo un gran paso en Boca entre los años 1977 y 1982, llegando a ganar el Torneo Metropolitano del 81 con Maradona y la Copa Libertadores del 77 con el “Toto” Lorenzo. El actual jugador de la Roma por su parte llegó al club en el año 2014, proveniente del Sevilla, las lesiones le impidieron poder mostrar su jerarquía que lo había hecho llegar al club, tan solo 2 partidos con 15 minutos en el primero y 7 en el segundo, es lo que podremos recordar de Perotti por su paso por Boca.

El actual jugador de la Selección Argentina, se refirió hoy a una posible vuelta al club de sus amores, y dijo en TyC Sports: "No quiero mentir, firmé con Roma hasta 2021, pero después me gustaría volver a Argentina y me quedaron las ganas de tomarme una revancha en Boca".

Es un hecho que a Boca le vendría más que bien contar con el “Monito” pero que para ello deberá esperar al menos un tiempo. Desde su salida del Xeneize, Perotti jugó dos años en el Genoa para luego irse a préstamo a la Roma en el 2016, quien hizo uso de la opción de compra. Firmó el año pasado una renovación del contrato que lo mantiene ligado al club por lo menos hasta el 2021.

El surgido en el Deportivo Morón se refirió también del nivel de juego en el último partido de la Selección "Jugamos bien ante un equipo muy fuerte que se está rearmando después de quedar afuera del mundial" y sobre los debutantes "Me gustaron la actitud y las ganas de los chicos que debutaron hoy. No es fácil en una cancha tan importante y ante un rival tan difícil, y menos demostrar el nivel que dieron, eso se valora mucho sobre todo en los más chicos...”