Belgrano rearma el 'doble cinco' para enfrentar a Racing

Google Plus

El regreso al ruedo tras la fecha FIFA le presenta a Belgrano un duro desafío. El conjunto celeste recibirá el viernes a las 21:15 al Racing de 'Chacho' Coudet que viene en alza y con buen pie, tanto en la Superliga como en la Copa Libertadores.

Pero el rival no es la única preocupación de Pablo Lavallén. El entrenador Pirata no podrá contar con la baja obligada de Federico Lértora, que llegó a la quinta amarilla y tendrá una fecha de suspensión, y la de Jorge Ortiz, quien sufre una distensión de ligamentos en su rodilla derecha y no llegaría el compromiso frente a la Academia.

El encargado de reemplazar a Lértora sería el uruguayo Martínez Pintos. Sin embargo, la mayor duda de Lavallén pasa por el sustituto de el 'Marciano' Ortiz. Allí el técnico celeste maneja varias opciones, entre ellas las de Gonzalo Martínez, un juvenil que es del gusto del entrenador y que podría tener su debut.

Mientras que las otras dos opciones pasan por Juan Brunetta y Maxi Lugo, este último podría hacerse con un lugar en el once a más allá del posible ingreso del juvenil.

De esta manera, el equipo que por ahora se perfila para enfrentar a Racing en el Gigante de Alberdi sería con Lucas Acosta en el arco; Guidara, Godoy, Lema y Benítez en defensa; Martínez Pintos y Gonzalo Martínez en el eje central; Lugo como volante interno, Amoroso y Aguirre por los costados; y Suárez como única punta.