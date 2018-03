'Wanchope' Ábila: "Lo de la cárcel es una mentira"

Google Plus

Se acerca una nueva fecha por la Superliga y Boca Juniors tendrá un compromiso más que importante el domingo por la tarde cuando se enfrente a Talleres de Córdoba. Para este partido, Carlos Tevez es una de las bajas más importantes y durante los últimos días circularon varias versiones acerca de su lesión.

Una de ellas involucra al 'Apache' y a Ramón Ábila que indican que ambos estuvieron presentes en una cárcel de Córdoba, donde se produjo la lesión del ex Juventus en un 'picado' con los internos. Por este motivo, Wanchope negó que todo esto haya sucedido y aclaró la situación.

“No tengo nada que esconder, lo de la cárcel es una mentira. Yo cuando voy a Córdoba voy a visitar a mi familia, no a la cárcel. Todo lo que se habla es por lo que genera Boca”, manifestó el ex delantero de Huracán.

Continuando con estos rumores que generaron muchas dudas, Wanchope se mostró molesto y agregó: “Salieron a decir que nos lesionamos en una cárcel, pero les pagan para decir eso. Alguien hubiera sacado una foto, hay sistemas de seguridad, se podría comprobar. El que tiró la información, lo instaló y se escondió. Nunca dijo que se equivocó”.

Por último, Ábila dio su punto de vista y le apuntó al periodismo partidario de su clásico rival: “Todo esto viene de un periodista partidario de River, todo viene de la mano. Molesta que siempre traten de perjudicar. Es algo grave, se acusa y siempre el dedo acusador es para el mismo lado, Carlos se lesionó en un gimnasio, lo dicen los kinesiólogos y los médicos”.