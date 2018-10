Coudet: "No me quiero cruzar mas con Armani"

El 'Chacho' se lamentó por el resultado y por la gran noche que tuvo Armani, pero destacó de manera positiva la forma de encarar el encuentro: "Fue la figura del partido. Eso significa que no planteamos mal el partido. Habla bien de nosotros. Si volviéramos a jugar el partido, lo encararía igual" dijo.

Medio entre risas y medio serio, como es Coudet, hizo mas énfasis en el partido del arquero de River Plate, recordando también el partido por Copa Libertadores entre Rosario Central y Atlético Nacional, declaró: "Ya no lo quiero ver más. Para mi es una mala experiencia cruzarlo. No tengo nada contra él, es un arquerazo y no lo quiero cruzar más".

Volviendo al partido, el técnico de Racing mostró conformidad pero sin obviar el resultado: “Este es el camino, generamos mucho ante un rival importante. Todos estamos identificados con esta forma de jugar, no me voy contento porque perdimos, pero sí conforme con el partido que hicimos”, afirmó.

Sobre su expulsión, tras el gol de River, pidió disculpas y explicó: “Me fui de boca con el asistente, fue la calentura del partido. Nunca está bien, pero hace un año y medio que no me echaban”.