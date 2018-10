Reynoso: "Nosotros venimos a llevarnos los tres puntos"

Emmanuel Reynoso, uno de los jugadores que posiblemente sea parte del equipo titular, habló con la prensa previo al choque ante Palmeiras por la tercera fecha del Grupo H de la CONMEBOL Libertadores.

"Va a ser un partido muy lindo, importante y difícil, nosotros venimos acá a intentar llevarnos los tres puntos, hay que intentar hacer un buen fútbol, como siempre venimos haciendo intentando jugar al fútbol, metiendo mucha intensidad y como dije recién va ser un partido muy difícil", aseguró el volante.

El mediocampista también habló sobre la derrota con Defensa y Justicia y remarcó que tuvieron tiempo para corregir errores de cara al choque de este miércoles. “Tuvimos tiempo para corregir los errores que tuvimos contra Defensa, lo trabajamos muy bien en la semana, si bien perdimos el fin de semana, gracias a dios perdieron aquellos que venían atrás nuestro, ahora a prepararnos para el partido de mañana e intentar conseguir los tres puntos”.

Bebelo se refirió sobre el empate, si este sirve o no “Si nosotros venimos a ganar, pero si no se puede ganar la idea es tratar de no perder, ojala podamos tener un buen partido todos y gane el mejor”.

Por ultimo explico sobre la importancia del partido que se jugara mañana: “Va ser muy importante, creo que si ganamos será importante para seguir sumando, pero creo que va ser un partido difícil, donde ambos jugamos muy bien al fútbol y ellos le meten mucha intensidad”.

Leo Jara coincidió con Reynoso sobre la dificultad del encuentro | Foto: Prensa Boca Jrs.

Por otra parte Leonardo Jara, lateral derecho y pieza fundamental en el esquema, también dialogó con la prensa. “Sabemos que es un rival muy difícil, trataremos da hacer nuestro juego y llevarnos en resultado”, coincidiendo con la postura del mediocampista.

Sobre el partido que perdió Palmeiras el fin de semana respondió “No influye el resultado, tampoco a nosotros nos influye el campeonato acá, se cambia el chip, es la copa, lo vivimos así, acá no te podes equivocar. Son un equipo que ataca muy bien, con los laterales, pero también sabemos que si manejamos la pelota y le atacas, sufre”.