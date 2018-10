Coudet: "Hicimos un gran partido"

El DT se fue conforme de Rosario, con los tres puntos que necesitaba la 'Academia' para mantenerse en la lucha por la clasificación a la próxima Copa Libertadores, y destacó con sus palabras el triunfo en condición de visitante de esta manera: "Ganamos porque hicimos un gran partido, llevamos a cabo nuestra manera de jugar y la mantuvimos a pesar de ser visitantes".

El técnico de Racing, desctacó el nivel de todos los jugadores y dijo: "A los que les tocó entrar, a pesar de no tener muchos minutos, estuvieron a la altura", también habló de los próximos partidos que se le vienen al conjunto albiceleste diciendo: "Ahora viene una etapa difícil, con muchos minutos, y por eso necesitamos de todos. Desde ese lado nos vamos muy conformes".

Mansilla y Martínez fueron los encargados de marcar para la 'Academia', ambos jugadores provenientes de la reserva albiceleste. Brian Mansilla, figura del partido, marcó el primer tanto tras una larga corrida y una gran definición. El técnico de Racing no se guardó nada y habló de ambos jugadores diferenciándolos uno del otro: “Mansilla y Lautaro tienen características totalmente distintas. Esto no quiere decir que no pueda jugar Brian, pero no tienen características similares. Hay que disfrutar a Lautaro hasta el día en que lo tengamos y tratar de aprovecharlo de la mejor manera”.

Ricardo Centurión, ayer capitán de Racing, también se llevó varios elogios por parte de Eduardo Coudet, que no dudó en destacar la importancia de 'Ricky' en el equipo: “Centurión es un jugador importantísimo, hoy le tocó ser capitán y lo hizo muy bien. Ya se lo dije, le vamos a tirar la mochila de la responsabilidad, para eso lo trajimos. Tiene mucha capacidad y unas condiciones distintas a las de los demás jugadores”.

A pesar de ser el técnico de la 'Academia', el 'Chacho' no se olvida de su paso por el conjunto Canalla: "No es una felicidad completa para mí, no me gusta ganarles", finalizó el entrenador.