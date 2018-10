Gallardo: ''Teníamos la necesidad de obtener los tres puntos''

River consiguió una importante victoria en el partido 200 de Marcelo Gallardo como director técnico del club, tras ganarle por 2-1 a Emelec en el Estadio Monumental, en el marco de la cuarta jornada del Grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores 2018. Lucas Pratto y Gonzalo Martínez fueron los autores de los tantos, ambos en la segunda parte.

El Muñeco habló en conferencia de prensa y analizó cómo se fue dando el desarrollo del encuentro: "Queríamos ganar y teníamos la necesidad de obtener los tres puntos. Arrancamos manejando la pelota, estábamos bien pero nos faltaba esa lucidez final para terminar mejor las jugadas. Nos volvió a suceder en el segundo tiempo. Tuvimos control, pero no la profundidad para finalizar las jugadas".

"Jugamos con una insistencia lógica, me gusta que el equipo vaya a buscarlo y que acorrale al rival, ver si podemos generar una situación que nos simplifique las cosas a través del gol. A veces no se da. Nos faltó un poco de creatividad y precisión. La precisión que tuvo el Pity, para hacer el gol que hizo, si la hubiera tenido en el primer tiempo hubiese sido determinante", aseguró Gallardo.

''Tenemos que buscar soluciones para ser más profundos''

Por otra parte, se refirió a la importancia de los jugadores que ingresan en el segundo tiempo: "Tenemos que buscar soluciones para poder ser más profundos. No sufrimos el partido, pero podríamos haber hecho un gol en el primer tiempo que nos diera más tranquilidad. El desgaste de los rivales también es difícil de sostener. Estamos aprovechando la frescura de los que entran desde el banco".

También resaltó la sensación que le causó el gol recibido en los últimos minutos del cotejo: "Estuvimos para hacer el tercero y terminamos con un gol sobre el final, que no me gustó para nada. No me gustó para nada. Quería que sumáramos más goles, que eso también es importante por la diferencia de gol. Nos quedó un sabor amargo porque fue en el final y de manera inesperada. Sirve para estar atentos, no nos podemos relajar".

Para cerrar, Gallardo tuvo palabras para con el momento del colombiano Juan Fernando Quintero, que fue clave para que River consiguiera el éxito frente al conjunto ecuatoriano: "Es una de las variantes que tenemos. Es un jugador que entra fresco y nos da la posibilidad de abrir un partido cuando el rival baja la guardia. Puede que le toque jugar de entrada y que, por la agresividad del rival, no sea lo mismo. No sólo le pasa a él sino a muchos jugadores, que ingresan y cambian el partido. Eso está en mí. Uno puede ir viendo cuáles son los mejores momentos de cada jugador".