Los destacados frente al Tatengue

El equipo Xeneize luego de tener un primer tiempo medio flojo, comenzó a levantar el nivel luego de volver del vestuario y se quedó con los tres puntos. Pavón y Wanchope, fueron la dupla letal de la noche, participaron ambos directamente en ambos goles, Pavón asistiendo y Wanchope anotando. El bicampeonato empieza a tomar olor por la zona del Riachuelo, y a desaparecer en los valles mendocinos.

Cristian Pavón fue claramente la figura del encuentro, como lo viene siendo ya hace demasiado tiempo. En el primer tiempo, cuando el juego estaba trabado y aburrido, fue el '7' quien casi pone arriba al Xeneize, a partir de un tiro de afuera del área, que Nereo Fernández mandó muy bien al córner. En el segundo tiempo, hizo todo bien, le puso un pase milimétrico a Wanchope para que haga el primer gol, una buena asistencia para que convierta el segundo y además retrocedió en muchas jugadas para lograr recuperaciones en defensa. Finalmente dejó la cancha ovacionado, antes de que termine el partido. Otra actuación soberbia de Pavón.

Ramón Ábila, hizo los dos goles que le permitieron a Boca ganar el partido, muy bien parado y dispuesto a luchar con los centrales, excelente noche del nueve. En el primer gol, estuvo muy atento al pase de Pavón y en el segundo hizo un movimiento perfecto para quedar enfrente de Nereo solo, para después pasarse al arquero y definir solo, Golazo. El ex delantero de Huracán, lleva 5 goles en lo que va del torneo con la camiseta del Xeneize, en total tiene nueve –contando los que hizo jugando para el Globo-.

Pablo Pérez, venía de perder la cinta de capitán con Carlos Tevez, pero eso no influyó. El ex Málaga tuvo una muy buena noche intentando jugar en todo momento, dispuesto a defender y siempre buscando a Pavón, especialmente en el pase del primer gol. Pérez volvió a demostrar que es una pieza clave y que Guillermo no se confunde al ponerlo.