Sin visitantes en La Plata

El día domingo 29 de abril, debía jugarse Gimnasia y Esgrima La Plata vs Boca Juniors. El encuentro correspondía a la fecha 25 de la Superliga 2017/18 y que el Xeneize, de conseguir un triunfo, aseguraba el primer puesto luego de saber de la victoria del Tomba, pero el clima no lo permitió. Por el fuerte temporal que hubo el día anterior en gran parte de Buenos Aires y la incesante lluvia en la ciudad de La Plata, provocó la suspensión del partido. El árbitro, Facundo Tello, después de varias idas y vueltas decidió que no se podía jugar en esas condiciones: "No para de llover y tenemos todos la sensación de que en el caso de arrancarlo quedaríamos demasiado expuestos al clima".

Desde Superliga decidieron reprogramar este encuentro para el día miércoles 9 de mayo. En un principio se había dicho que existía la posibilidad de que se disputara en el Estadio Ciudad de La Plata y con las hinchadas de ambos equipos, hasta hubo una reunión entre Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Lugones, titular de la Aprevide, y Gabriel Pellegrino, presidente del Lobo. Este último, había solicitado que concurra el público Xeneize con el motivo de recaudar para la tesorería, ya que se preveía que podía ir una gran cantidad de hinchas visitantes.

Finalmente, después de tantas idas y vueltas, se terminó confirmando que Gimnasia vs Boca no se van a enfrentar en el Estadio Ciudad de La Plata, será en el Bosque, ni tampoco van a concurrir los hinchas visitantes. Los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires argumentaron que por razones de seguridad sólo debe ir la parcialidad local, ante otro posible pedido por parte del presidente de Gimnasia. Además de esto, también se cambió el horario, estaba pactado para las 20hs, pero el Xeneize pidió que se pase a las 19:15 porque en caso de que logre consagrarse irán a festejar el título a La Bombonera, que abriría sus puertas a las 21Hs.