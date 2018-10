Reacciones del campeón de la Copa Italia

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri goleó a los dirigidos por Gennaro Gattuso por un marcador de 4-0. Sobre la victoria esto dijo el Director Técnico de la Vecchia Signora: "Feliz por la victoria, los muchachos lo merecían después de la eliminación en Europa; no veo la hora de festejar el título de la Serie A".

Medhi Benatia, autor de 2 goles comentó: "Después de los errores en Nápoles y en Madrid, estuve mal 10 días; esto me hace feliz". El defensa habló de la racha de victorias continuas: "Cuando ves la actitud de Chielliini, Buffon, Lichtsteiner y Marchisio, entiendes que no debes rendirte nunca".

Benatia festejando el primer gol del partido con Dybala, Cuadrado y Matuidi I Foto: legaseriea.it

Marchisio sobre el gesto de Buffon al dejarlo alzar la copa comentó: "Gigi es un caballero y el emblema de nuestro equipo, no esperaba otra cosa". Sobre si es su última temporada en Turín manifestó: "Tal vez, todo puede suceder".

Mientras que los derrotados coincidieron que la experiencia venció ante todo. Gennaro Gattuso comentó: "Los errores de nuestra juventud pesaron en demasía, aunque en términos generales no todo fue pesadilla. Yo soy el primer joven, tengo 40 años dirijo en el Calcio y entreno a un club top".

Acerca de la intensidad de los Rossoneros en la primera mitad: "No aguantamos la presión, lo hicimos bien 55 minutos; lo que más duele fue no aguantar la intensidad por nuestros 40 mil aficionados que vinieron a vernos. Para darles este 0-4, estamos en deuda".

Comentó que se debe poner punto y aparte ante esta derrota: "Es hora de limpiarse lágrimas y heridas, todavía debemos buscar la clasificación a Europa League. Son 180 minutos de otras finales". Por su parte el capitán del AC Milan, Leonardo Bonucci dijo esto sobre el altercado que tuvo con su ex compañero Mandzukic: "No pasa nada, se queda en el campo; no hablaré más".