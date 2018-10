Boca con una dupla mundialista

Era algo muy esperado que Crisitan Pavón y Pablo Pérez integraran la lista mundialista, al menos la de 35 jugadores, ya que el extremo derecho y el volante central, fueron tenidos en cuenta por el técnico de la Selección Argentina en las últimas convocatorias.

Cristian Pavón, el siete bravo, tuvo una excelente Superliga y fue la máxima figura del Boca bicampeón, al punto que se llegue a decir que Boca era pavondependista y a jugar 69 partidos de forma ininterrumpida –se cortó esta seguidilla el sábado en el partido frente a Huracán-. El extremo derecho participó de goles importantísimos: la gran asistencia que hace frente a Talleres, las dos que hizo frente a Unión y el gol que dejó con vida a Boca en la Libertadores, son apenas unas pocas hazañas que realizó el gran jugador de Boca. Pavón hizo en el torneo nacional, 6 goles y 13 asistencias, posee muchísimas chances de estar en la lista de 23 que dará la semana que viene Sampaoli –no va ser el jueves como se esperaba, porque va esperar a ver muchos jugadores que tienen rodaje el fin de semana-.

Pablo Pérez, capitán de Boca cuando Gago se ausenta, tuvo un muy alto nivel al comenzar la Superliga, luego de la lesión perdió nivel, pero Jorge Sampaoli reafirmó su consideración en el ex Málaga y lo convocó para la última convocatoria, teniendo minutos frente a España en lo que fue la derrota por seis a uno. Pablo Pérez a pesar de haber bajado el nivel, nunca dejó de ser una pieza impresendible para Guillermo Barros Schelloto que revalidaba esto todos los fines de semana poniéndolo en la cancha. El ex jugador de Newells hizo uno de los goles más importantes del campeonato, frente a Talleres de Córdoba, que hasta el momento venía segundo y pisando los talones del Xeneize. Pablo Pérez a pesar de no ser un jugador tan relacionado con el gol, terminó el torneo con cinco gritos y dos asistencias, las oportunidades de Pérez son menores que las de Pavón, pero nunca perdemos la esperanza de verlo entre los 23 convocados, ya que hizo méritos de sobra.