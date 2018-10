Emmanuel Mas: "Se me vienen dando los goles"

Boca se quedó con el amistoso, y con la Copa BBVA, venciendo en Córdoba, en el Estadio Mario Alberto Kempes, a Talleres por 1 a 0. El único gol del partido fue marcado por el defensor Emmanuel Mas, a los diez minutos del primer tiempo. El lateral habló, junto a Fernando Gago, finalizado el partido y estas son las declaraciones que dejaron.

El autor del gol, contó sus sensaciones con respecto al encuentro: "Es importante disfrutar, también valoramos mucho lo que hicieron los jugadores de Talleres, nos hicieron el pasillo y eso se disfruta mucho. También es importante seguir sumando para nosotros, los que no hemos tenido una gran posibilidad de jugar muchos minutos. Para nosotros era importante para que el técnico sepa que nos puede tener en cuenta y estamos a disposición del club".

Analizó su momento, donde lleva dos partidos consecutivos marcando: "Se me vienen dando los goles, no se me dio contra Gimnasia, después se me dio contra Huracán y ahora, estoy muy contento. Disfrutando mucho el día a día y eso intento demostrar adentro de la cancha". Luego recordó: "Le di con derecha, les decía a los chicos que agarré el palo de golf y le di. 'Aunque se festejá bien' me decían, mis amigos también me críticaban porque no lo festejé. Pero estoy muy contento, lo más importante es que hice el gol, después se verá cómo lo festejo".

Con respecto a su semestre, dijo lo siguiente: "Es positivo, por ahí me quedé con la bronca de no haber tenido la posibilidad de la Selección, pero yo también lo entiendo al técnico porque es una época de recambio". Continuó: "Tanto con Martino como con el Patón estuve, pero entiendo los cambios que hacen los técnicos y por eso no hay que bajar los brazos nunca. Por más que quedé afuera del Mundial, el año que viene hay otra competencia y así sucesivamente".

Por último declaró: "En lo personal estoy muy contento porque vine a un club donde la idea era salir campeones y clasificar a octavos de Libertadores, y los objetivos se fueron cumpliendo. Después, esperamos el segundo semestre de la misma manera, tener la cabeza bien puesta en la Copa y no bajar los brazos nunca".

Fernando Gago: "En Boca todo lo que se juega, se juega con el objetivo de salir campeón"

Fernando Gago, analizó su partido en Córdoba: "Hoy me sentí muy bien. Ahora viene el parate y la pretemporada, trataré de estar lo mejor posible para el semestre que viene. Es bueno tener estas sensaciones dentro de una cancha".

Para cerrar, el volante afirmó: "En Boca todo lo que se juega, se juega con el objetivo de salir campeón. Tenemos el campeonato y la Copa Libertadores, e iremos por todo".