Romero: "Trabajo como si yo fuera titular"

De a poco van llegando los jugadores al país, para sumarse al plantel que viajará al Mundial de Rusia 2018. En esta ocasión quien llegó a Ezeiza fue el arquero Sergio Romero. Donde varios periodistas lo esperaron en el aeropuerto para escuchar las declaraciones de uno de los jugadores más discutidos de la lista de los 23, debido a que no es titular en su actual club, el Manchester United.

Chiquito asegura que está acostumbrado a que se lo discuta, ya que esto pasa desde que fue convocado para defender el arco de la Albiceleste. Además agregó: “Uno sabe lo que representa un Mundial, pero todo cambió. Seguramente será gente nueva y de los que fuimos a Brasil quedamos menos de la mitad. Pero tenemos que ayudarnos. Tenemos que llevar a la Argentina a lo más alto, ya sea quedar entre los cuatro, segundos o primero. Igualmente el objetivo es salir campeones”.

El arquero se defendió de los malos comentarios sobre su titularidad y dijo: “Yo sé lo que hago en los entrenamientos, sé cómo trabajo, lo hago en la Selección y en mi club. No me puedo dar el lugar de no trabajar. Trabajo a la par de David de Gea, como si yo fuera titular, para demostrarle a Mourinho que en el momento que me necesite voy a estar a disposición”.

Como no podría ser de otra manera tuvo que hablar sobre Franco Armani, de arquero a arquero. Sus palabras fueron las siguientes: “Está demostrando un gran nivel en River. Creo que se habló muy bien de él en el último tiempo que estuvo en Colombia, allá es muy querido y ahora en River demuestra lo que ya hizo en Colombia".