Rapisarda: "Dependemos de alguna venta para comprar a Zárate"

Si bien el receso recién comienza, Sergio Rapisarda, presidente de Vélez, no se toma vacaciones y ya está trabajando con miras a lo que se viene. Este mediodía prestó su voz en el programa radial La Oral Deportiva, en la cual dio algunos comentarios sobre el mercado de pases.

Sin lugar a dudas, el tema que más resuena en el mundo Vélez es el de Mauro Zárate, quien aún no tiene asegurado su futuro en el club de sus amores. Rapisarda comentó al respecto: "Comprar a Mauro es el deseo de todos. Vamos a depender un poquito de alguna venta porque la verdad no queremos correr riesgo, tenemos el presupuesto de fin de año pautado. Esto pasa en casi todos los clubes. Estamos muy atentos a no correr más riesgos económicos".

"Tenemos un libro de pases muy largo, está el Mundial, está todo muy calmo. Por el momento no tenemos nada".

Asimismo, habló de su compromiso con la institución: "Desde que llegó mantenemos el contacto porque estamos con la cabeza en Vélez. Por supuesto han llegado ofertas por él, pero manifestó que no, que quiere quedarse en Vélez".

Por otra parte, el presidente velezano afirmó que aún debe sentarse con el técnico para empezar a diagramar el equipo: "Con Heinze nos juntamos la semana próxima. Hay chicos que suben, el cuerpo técnico ve chicos de inferiores. Estamos en contacto con jugadores de Cuarta que fueron potenciados. Hablamos casi todos los días al respecto. Cubero (Fabián) es otro de los temas, iremos uno por uno".

También opinó sobre el brillante momento de algunos de los jugadores que, a pesar de su corta edad, han demostrado un gran rendimiento: "Hay chicos que crecieron con una mochila muy grande como el descenso. Al llegar éste cuerpo técnico se han potenciado, como Cáseres (Santiago), Vargas (Matías), Robertone (Lucas) y Domínguez (Nicolás). Son chicos que tienen 20 años, Ortega (Francisco) 19. Son todos muy chicos. Tenemos gente de otra edad y jerarquía y es lo que le gusta Gabriel".

Sobre el rumor del acercamiento de algunos jugadores: "No llegó ofrecimiento de ninguna venta y tampoco de Guillermo Sara. Sí han llamado por otros arqueros", respondió Rapisarda.

Otro de los temas delicados es el puesto de arquero. Por el momento, ninguno de los que participaron del torneo pasado tiene asegurado su continuidad: "Quiero juntarme con Gabriel y terminar de evaluar. El tema de arqueros lo estábamos hablando pero la cabeza de todos estaba en salir de los puestos peligrosos. Rigamonti (César) tiene una opción y volvería a Belgrano. Aguerre (Alan) se le vence el contrato, hablamos en enero. El otro caso es Yordan (Gonzalo) que se le vence el 30 de junio. Así que la semana que viene tenemos mucho trabajo".

Tal y como luce el panorama, habrá que tener paciencia para saber algo del próximo plantel. El objetivo de la dirigencia es comprar a Zárate, pero claro está, que será gracias a la venta de alguna joya, muy posiblemente entre Cáseres y Vargas.