Mauro Boselli “Tuve chances de volver a Boca o jugar en River”

El ex jugador de Boca dejó muy en claro que esta en un buen momento en el futbol mexicano y que no piensa aún en volver a la Argentina. "Todavía tengo un año más de contrato en México. Tengo la cabeza puesta allá y no se me pasa la idea de volver a la Argentina", comentó. Luego continuó hablando del fútbol mexicano “La liga mexicana creció un montón por la cantidad de figuras que están llegando. Es complicado jugar allá".

Boselli habló sobre el presente que vive la selección mexicana, donde la mayoría de sus jugadores se desempeña en el medio local: “A México llegaron figuras que están en su mejor momento. Antes los jugadores mexicanos en Europa eran contados, ahora su selección tiene mayoría de jugadores jugando en equipos importantes de allá". Más adelante declaró sobre un problema que ocurrirá por la compra de extranjeros constante: “Mas adelante la Selección Mexicana tendrá problemas porque no saldrán tantos jugadores como antes, los tapan los grandes jugadores que se traen de afuera".

Mauro entrena con el ex jugador de Boca, Guillermo Burdisso, en el Xeneize nunca logró mantener un buen nivel. Burdisso esta teniendo un buen nivel en Leones de México, por lo tanto Boselli dijo sobre él: "Hoy uno se queda con la imagen de un Guillermo Burdisso jugando en Boca, pero acá en León se merecía la chance de al menos ser probado (Selección Argentina)".

Por último recordó su momento como jugador Xeneize y lo complicado que era ser nueve en Boca en esa época: "Era difícil ser 9 y estar detrás de Palermo en Boca. No me pongo a pensar en una vuelta a la Argentina". Boselli jugó 59 partidos en el conjunto de la Ribera y marcó 11 tantos.